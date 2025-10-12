Asztalitenisz: szerény reményekkel várjuk a csapat Eb rajtját

Az első Európa-bajnokság, az 1958-as budapesti torna magyar fölényt hozott, a mieink 4 aranyat, 3 ezüstöt és 4 bronzot tartottak itthon. Az azóta eltelt 67 év alatt azonban nagyot változott a világ: a sportágon belüli erőviszonyok átalakultak, az elmúlt években annak is örültünk, amikor 2021-ben az Ecseki Nándor, Szudi Ádám párosunk bronzérmet szerzett Varsóban, de férficsapatunk két évvel ezelőtti bravúros szereplése – a malmői negyeddöntőben a mieink meccslabdáról kaptak ki a későbbi győztes, házigazda svédektől – is a szép emlékek sorát gyarapítja. Aztán 2023 nyarán Kovacsics Imre vezetésével új elnökség kapott bizalmat, a sportág aktuális vezérkara pedig teljesen új koncepció szerint képzeli el a magyar asztalitenisz jövőjét: mindent az utánpótlás-nevelésnek rendel alá. Ennek jegyében minden idők legfiatalabb magyar válogatottja áll asztalhoz a zadari csapat Európa-bajnokságon, a várakozások ennek megfelelően visszafogottak.

„Ami az eredményeket illeti, nincsenek konkrét elvárásaink – mondta Harczi Zsolt, a szövetség szakmai igazgatója. – Célunk, hogy a fiataljaink ismerkedjenek Európa élmezőnyével, tapasztalatot szerezzenek, fejlődjenek és persze jó lenne, ha néhány meglepetéssel is felhívnánk magunkra a figyelmet.”

A magyar küldöttségben a rutint Szudi Ádám (29 éves) és Póta Georgina (40) képviseli, mellettük András Csaba (23), a nyáron ifjúsági Eb-aranyat szerző Szántosi Dávid (19), Lei Balázs (18), Nagy Judit (16), Nagy Rebeka (16) és Pétery Johanna (16) utazott el a horvátországi Zadarba. A városról egyébként jó emlékeink vannak, itt rendezték meg 1971-ben a sportág első Európa Top 12-versenyét, amelyet Jónyer István, illetve Kisházi Beatrix nyert meg – hasonló eredményben most nem reménykedhetünk. A mezőnyt a férfiaknál és a nőknél is 24 csapat alkotja, a nyolc csoport első két helyezettje kvalifikál a nyolcaddöntőbe, a harmadikok pedig a következő Eb-re még egyenes ági kijutást érő 17. helyet vehetik célba. Ráadásul a jövő évi, londoni világbajnokság szempontjából is van tétje a versenynek, a legjobb 16 közé jutás automatikus vb-részvételt ér.

Mindent figyelembe véve egyik válogatottunknak sem lesz egyszerű a következő néhány nap, a 13. helyen kiemelt férfiak ugyanis az Eb egyik esélyesének számító franciákkal (2.), valamint a spanyolokkal (19.), a 12.-ként rangsorolt nők pedig a lengyelekkel (6.) és a bolgárokkal (24.) kerültek egy csoportba.

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Férfiak. B-csoport: Franciaország–Spanyolország 3:1

A magyar válogatott programja

Október 13., 13.00: Magyarország–Franciaország

Október 14., 19.00: Magyarország–Spanyolország

Nők. F-csoport: Lengyelország–Bulgária 3:1

A magyar válogatott programja

Október 13., 16.00: Magyarország–Lengyelország

Október 14., 16.00: Magyarország–Bulgária