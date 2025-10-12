Labdarúgás: négyet kapott a görögöktől az U19-es válogatott

Ahogyan arról az Utanpotlassport.hu beszámolt, csütörtökön az U19-es labdarúgó-válogatott legyőzte Görögországot. A két együttes vasárnap ismét összecsapott a Budapest Honvéd akadémiáján, ám ezúttal a görögök 4–0-ra verték a mieinket. A rivális már a 22. percben két góllal vezetett, majd a 84. és a 88. percben is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.

Kemenes Szabolcs szövetségi edző csapata ezzel a két találkozóval a november 12-én rajtoló Európa-bajnoki selejtezőre készül, amelyet Gyirmóton és Tatabányán rendeznek. A cél, hogy a Franciaországgal, Bulgáriával és Feröer-szigetekkel kiegészülő négyesben az első két hely valamelyikén végezzenek, hogy a második szakaszban legyen még esély az Eb-kvalifikációra.

U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, BUDAPEST

Magyarország–Görögország 0–4 (0–2)

Magyarország: Bozó Mirkó - Szakos Bence, Pál Barna, Vitályos Viktor (Mona Árpád, 46.), Lakatos Noel (Bolgár Botond, 46.) - Somogyi Ádám (Németh Hunor, 46.), Hős Zsombor (Kugyela Zalán, 65.), Décsy Ádám (Madarász Ádám, 65.) - Egri Imre (Barkóczi Barnabás, 72.), Kovács Bendegúz (Jován Vilmos, 65.), Kun Ákos (Mondovics Kevin, 52.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)