Labdarúgás: négyet kapott a görögöktől az U19-es válogatott

Ahogyan arról az Utanpotlassport.hu beszámolt, csütörtökön az U19-es labdarúgó-válogatott legyőzte Görögországot. A két együttes vasárnap ismét összecsapott a Budapest Honvéd akadémiáján, ám ezúttal a görögök 4–0-ra verték a mieinket. A rivális már a 22. percben két góllal vezetett, majd a 84. és a 88. percben is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.
Kemenes Szabolcs szövetségi edző csapata ezzel a két találkozóval a november 12-én rajtoló Európa-bajnoki selejtezőre készül, amelyet Gyirmóton és Tatabányán rendeznek. A cél, hogy a Franciaországgal, Bulgáriával és Feröer-szigetekkel kiegészülő négyesben az első két hely valamelyikén végezzenek, hogy a második szakaszban legyen még esély az Eb-kvalifikációra.
(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)