Kiütéses győzelmet aratott az FTC az osztrák hokiligában, az utolsó pillanatban győzött a Fehérvár

2025.10.12. 17:46
Fotó: fradi.hu
osztrák jégkorongliga jégkorong FTC-Telekom ICEHL Ferencváros
Az FTC Telekom odahaza 6–0-ra legyőzte a Vorarlberget az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának vasárnapi játéknapján. A sorozatban szereplő másik magyar csapat, a Hydro Fehérvár AV19 a mérkőzés vége előtt két másodperccel szerzett találatnak köszönhetően múlta felül 3–2-re a Salzburgot.

Esélyesség terhe talán először nyomhatta a Ferencváros vállát az osztrák központú hokiligában, a zöld-fehérek ugyanis a játékhét előtt utolsó helyen álló Vorarlberget fogadták. Ám a tabellán elfoglalt helyezés se minden, ezt az osztrák gárda bizonyította szombat délután Székesfehérváron, amikor a MET Arénában simán, 4–1-re nyert.

Az FTC nem akart a másik magyar csapat hibájába esni, alaposan bekezdett hazai jégen a Tüskecsarnokban. A nyomásnak a játékrész második felében lett eredménye a kijelzőn, a 13. percben Tyler Coulter, öt perccel később Tóth Gergely talált be, így kétgólos előnyben mehetett pihenőre a Ferencváros.

A három pont sorsát az első játékrészben megalapozta, a másodikban pedig végleg el is döntötte a Fradi, öt perc alatt háromszor mattolva a Vorarlberget, sorrendben Sofron István, Aku Kestila, valamint Jussi Tammela volt eredményes. Egyre felszabadultabban hokiztak a zöld-fehérek, így már egy-egy extra megoldás színezte a játékot. A záró felvonásra már csak annyi kérdés maradt, mennyi lesz a végén a két csapat közötti különbség. Az FTC nem hagyta gól nélkül szurkolóit az utolsó húsz percben sem, és 6–0-ra nyert.

A budapesti együttes mérlege ezzel négy győzelem és öt vereség az ICEHL alapszakaszában.

A sorozatban szereplő másik magyar csapat, a Fehérvár már jobban megszenvedett a Salzburg ellen, de végül hatalmas csatában 3-2-re megnyerte a találkozót, amelyet Anze Kuralt emberelőnyösgólja döntött el két másodperccel a vége előtt.

A Fehérvár 2024. január 12-e óta először tudta legyőzni hazai pályán a Salzburgot.

JÉGKORONG 
OSZTRÁK LIGA
FTC-TELEKOM–PIONEERS VORARLBERG FELDKIRCH (osztrák) 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)
Tüskecsarnok, 1654 néző. V: Hlavaty, Smetana, Gatol-Schafranek (osztrákok), Jedlicka (szlovák)
FTC: NAGY K. – Bengtsson (1), Tóth G. 1 / Tyni (1), Lindgren (1) / Seregély, Horváth M. / Farkas B., Tóth R. – SHAW (3), KESTILA 1 (1), Sofron 1 / Trépanier (2), Coulter 1 (2), TAMMELA 2 (1) / Mihalik A., Mattyasovszki, Laskawy / Molnár D., Nagy K., Galajda. Edző: Timo Saarikoski
VORARLBERG: Madlener – Schnetzer, Aarnio / Allen, Reini / Mussbacher, Wempe – Maier, Dornbach, METZLER / Burke, GALLANT, Adams /  Tschofen, Florchuk, Woger / Woborsky, Macierzynski, Lebeda. Edző: Johannes Nygard
Kapura lövések: 36–22
Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 5/0

További eredmények
Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák) 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)
HCB Südtirol Alperia (olasz)–VSV Villach 3–6 (0–1, 2–4, 1–1)
Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)
KÉSŐBB
17.30: EC KAC (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–TWK Innsbruck (osztrák)

 

Ezek is érdekelhetik