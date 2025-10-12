Férfi kosár NB I: elkapta az Albát, megszületett az Atomerőmű első bajnoki győzelme az idényben

MIELŐTT FELDOBTÁK A LABDÁT vasárnap este Pakson a Gesztenyés utcában az Atomerőmű SE–Alba Fehérvár összecsapáson, máris megtörtént az első edzőváltás a férfibajnokság élvonalában, noha még csak a 3. fordulóban járunk… A szombat este Debrecenben vereséget szenvedő, így három találkozó után is nyeretlen EGIS Körmend ugyanis közleményben tudatta, a klub közös megegyezéssel elköszönt a szlovén Teo Hojctól. A nyáron érkező, korábban éppen Pakson (a tolnaiak 2021-ben a 10. forduló után menesztették a szakembert) is munkát vállaló edzővel a vasiak a nyitó fordulóban a Pécstől, majd egy héttel később a Soprontól is kikaptak saját csarnokukban. A közlemény szerint „Az első három fordulóra és a klub érdekeire figyelemmel szerződést bontottunk Hojccal. A problémákat minden érintett elismerte, a felek korrekt módon váltak el. Teo személyében egy nagyon jó embert ismertünk meg, további munkájához sok sikert, neki és családjának jó egészséget kívánunk. A csapatot megbízottként Kocsis Tamás másodedző készíti fel a következő meccsre, a vezetőedző pótlásán dolgozik a menedzsment.”

Visszatérve Paksra, a négyszeres bajnok roppant gyengén rajtolt, odahaza kikapott a Szegedtől, majd a fővárosban a Honvédtól, bár talán így is meglepetés, hogy az Alba elleni meccs előtt légióscserére szavazott a klubvezetés: az amerikai Shereef Mitchell helyére honfitársa, a korábban már Pakson szereplő Deon Edwin érkezett. Ezzel együtt sem kezdődött jól a vasárnapi összecsapás a tolnaiak számára, öt perc sem telt el, máris nyolcpontos hátrányban voltak (8–16). A hazai gyűrű alá könnyedén jutott be a labda a vendégcenterekhez, Godwin Omenaka gyorsan szerzett is hat pontot.

A Szeged ellen megsérülő Benke Szilárd hiányában Trevon Bluiett lépett elő gólfelelőssé, 13 pont érkezett az első negyedben az előző évadot a francia élvonalbeli Limoges-nál töltő amerikai hátvédtől. Ekkortájt mindkét gárda gyengén védekezett, 26–28-as fehérvári vezetéssel zárult az első negyed. A kispadról érkező Vojvoda Dávid jól szállt be, gyors tíz pontot dobott, ennyi volt a különbség a 17. percben. Jobban feküdt a rohanás a fehérváriaknak, de rengeteg volt a technikai hiba mindkét oldalon.

A fordulás után 46–45-nél ismét a Paks állt jobban, második alkalommal vezetett az ASE a meccsen, Tony Hicks feljavult, ahogy Eilingsfeld János is, 12 pontra nőtt a hazaiak előnye a 25. percben. Szétestek a fehérváriak, a védekezésük ebben a játékrészben csődöt mondott, tíz egységgel megnyerte a harmadik negyedet a pályaválasztó.

Az utolsó játékrész kaotikus jelleget öltött, de miközben temérdek eladott labda és rossz döntések jellemezték a feleket, a Paks 11 ponttal ismét ellépett, és végül összességében megérdemelten, hét ponttal nyert, megszerezve első győzelmét az idényben, míg a kanadai Yasiin Josephet nélkülöző Alba először kapott ki, így már csak az előző évad bajnoka, a Szolnok és az ezüstérmes Falco hibátlan.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

ATOMERŐMŰ SE–ALBA FEHÉRVÁR 94–87 (26–28, 15–17, 27–17, 26–25)

Paks, 900 néző V: Goda, Makrai, Sörlei

PAKS: BLUIETT 23/15, HICKS 28/12, EDOSOMWAN 13, EINGLISFELD 13/6, Halmai 4. Csere: Edvin 4, Révész 7, Géringer, Krivacevic 2. Edző: Alexandar Joncevski

FEHÉRVÁR: Takács Martin, PONGÓ MARCELL 11/3, Bigelow 9/6, Omenaka 9, STUCKMAN 17/9. Csere: VOJVODA 16, Filipovics 12, Philmore 13. Edző: Lluis Riera Marti

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8–14. 8. p.: 19–25. 14. p.: 28–35. 18. p.: 37–43. 24. p.: 53–49. 28. p.: 66–55. 34. p.: 77–69. 38. p.: 88–77

MESTERMÉRLEG

Alexandar Joncevski: – Kemény mérkőzés volt egy jó csapat ellen. A félidőben realizáltuk, hogy minden egyes helyzetért meg kell küzdenünk és akkor van keresnivalónk. A második félidőben látszott, hogy megvan az önbizalmunk. Jobban játszottunk és le tudtuk zárni a találkozót. Mindenki profi módon állt hozzá a munkához egész héten.

Lluis Riera Marti: – Jól kezdtük a meccset, megfelelő energiával. Amikor elkezdtük kihagyni a dobásokat, a Paks meglépett. Ez főleg a második félidőre volt jellemző. Mindenki beleadott mindent, jól edzettünk a héten. Már a következő meccsre kell koncentrálnunk.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Október 9.

Zalaegerszeg–Sopron 89–94

Október 11.

Falco–NKA Univ. Pécs 87–80

Oroszlány–Kecskemét 101–95

Szolnok–Szeged 94–70

Kaposvár–Bp. Honvéd 104–96

DEAC–Körmend 96–77