Gellért Gábor: Betlehem Dávid nagyon éretten versenyez, a következő három-négy évben a csúcson lesz

„Dávid nagyon éretten versenyez – mondta Betlehem Dávidról Gellért Gábor. – Rendkívüli eredménylistával rendelkezik, de még csak most kezd 22 évesen beérni abba a korba, amelyben a férfiak ebben a sportágban a legjobb teljesítményre képesek. Több lett a súlya, nőtt az izomzata, ezért a következő három-négy évben a csúcson lesz, és folytatja a sikerszériáját.”

Fábián Bettina bordaközi izomsérüléséről is szót ejtett a szövetségi kapitány: „Mindennap gyógytorna, mindennap gyógyúszás, de sajnos folyamatosan fáj a háta. Több helyen is járt kivizsgáláson, a diagnózisok eltérőek, sok jót egyelőre nem tudok mondani. Sajnos a felépülés három-hat hónapig is eltarthat, ez egy nagyon lassan gyógyuló sérülés.”

