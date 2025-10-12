Nemzeti Sportrádió

Gellért Gábor: Betlehem Dávid nagyon éretten versenyez, a következő három-négy évben a csúcson lesz

2025.10.12. 20:09
Gellért Gábor: jogos a mosoly! (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)
A nyílt vízi úszóválogatott három érmet szerzett a hétvégén a szardíniai világkupán. Betlehem Dávid 3 kilométeren és 10 kilométeren is elsőként ért célba, míg a Mihályvári-Farkas Viktória, Nagy Napsugár, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű kvartett bronzérmet szerzett a 10 kilométeres váltóban. Gellért Gábor szövetségi kapitány Keszi Dórának értékelte a csapat teljesítményét a Nemzeti Sportrádióban, és beszélt Fábián Bettina sérüléséről is.

„Dávid nagyon éretten versenyez – mondta Betlehem Dávidról Gellért Gábor. Rendkívüli eredménylistával rendelkezik, de még csak most kezd 22 évesen beérni abba a korba, amelyben a férfiak ebben a sportágban a legjobb teljesítményre képesek. Több lett a súlya, nőtt az izomzata, ezért a következő három-négy évben a csúcson lesz, és folytatja a sikerszériáját.”

Fábián Bettina bordaközi izomsérüléséről is szót ejtett a szövetségi kapitány: „Mindennap gyógytorna, mindennap gyógyúszás, de sajnos folyamatosan fáj a háta. Több helyen is járt kivizsgáláson, a diagnózisok eltérőek, sok jót egyelőre nem tudok mondani. Sajnos a felépülés három-hat hónapig is eltarthat, ez egy nagyon lassan gyógyuló sérülés.”

A teljes beszélgetés

