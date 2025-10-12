Nemzeti Sportrádió

Őrületes meccsen nyert a MÁV Előre Nyíregyházán a női röplabda Extraligában

2025.10.12. 17:36
A fehér mezes Nyíregyháza nagyot küzdött, de kikapott hazai pályán (Fotó: fatumnyiregyhaza.hu)
A MÁV Előre Foxconn kiélezett küzdelem végén, öt játszmában győzött vasárnap a Nyíregyháza vendégeként a női röplabda Extraliga 2025–2026-os idényének nyitó fordulójában.

A mérkőzés első két szettjét a vendégek szoros csatában megnyerték, a folytatásban aztán magára talált a házigazda, és két magabiztos játszmasikerrel egyenlített. A döntő szettben a székesfehérváriak gyorsan elléptek 11:5-re a szabolcsiaktól, 14:9-nél pedig egy lépésre kerültek a győzelemtől. A hazaiak azonban nem adták fel, négy meccslabdát is hárítottak, az egyenlítéshez szükséges ötödiket viszont nem tudták, így a végén a székesfehérváriak örülhettek.

A hazaiaknál Lara Davidovic volt a meccs legjobbja 30 ponttal, míg a vendégeknél Georgia Andrikopoulou 26 pontot szerzett.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA
FATUM NYÍREGYHÁZA–MÁV ELŐRE FOXCONN 2:3 (23, –23, 18, 18, –13)
Nyíregyháza, 250 néző. V: Adler, Varjasi
FATUM: Antivero Salinas 8, Lászlop 7, DEL BURGO 9, PETROVICS 26, Pampuch 4, DAVIDOVIC 30. Csere: Tóth F. (liberó). Edző: Dávid Zoltán
MÁV ELŐRE: Kotormán 1, SZILÁDI 12, WELLS 16, ANDRIKOPOULOU 26, DZJUBA 15, Rieder 3. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Hollósi 1, Szatmári, Nagy E., Jeszek. Edző: Kaszap Tamás
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 7:2, 8:4, 11:5, 12:8, 13:12, 15:13, 15:16, 16:18, 20:18, 21:24. 2. játszma: 2:0, 4:4, 8:4, 9:7, 14:9, 16:15, 18:15, 18:19, 19:22, 22:24. 3. játszma: 4:0, 5:4, 11:6, 16:8, 17:11, 21:14, 24:17. 4. játszma: 4:1, 5:4, 10:5, 10:11, 11:13, 19:13, 22:14, 24:16. 5. játszma: 2:0, 3:3, 5:4, 5:11, 9:14
MESTERMÉRLEG
Dávid Zoltán: – Nagyon későn nyugodtunk meg, sok sérültünk és betegünk van, de nem erre fogom a vereséget. Hiába védekeztünk jól, a visszatámadásaink nem voltak elég hatékonyak, és ma a fehérváriak jobbak voltak.
Kaszap Tamás: – Még nagyon idény eleji volt a mérkőzés, de a harcosság benne volt a csapatban, aztán a hazaiak is szépen küzdöttek és egyenlítettek. Az ötödik szett pedig mindig lutri, egy jó nyitássorozattal végül sikerült a magunk javára fordítani.

18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda

