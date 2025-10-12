Nemzeti Sportrádió

Ugandai és etióp sikerrel ért véget a Chicago Marathon

Vágólapra másolva!
2025.10.12. 19:45
null
A férfiak versenyében Jacob Kiplimo (balra) győzött (Fotó: Getty Images)
Címkék
maraton Chicago Marathon atlétika
A férfiaknál az ugandai Jacob Kiplimo, a nőknél pedig az etióp Hawi Feysa nyerte meg vasárnap a Chicago Marathont, egyaránt hatalmas fölénnyel.

A félmaratoni világcsúcsát tartó Kiplimo újoncnak számít a klasszikus, 42.95 kilométeres távon. A mostani csupán a második versenye volt az áprilisi London Marathon után, melyet a második helyen zárt. Chicagóban az ugandai hosszútávfutó 30 kilométer után szakadt el legfőbb riválisaitól és végül hatalmas, másfél perces előnnyel diadalmaskodott 2:02:23 órás eredménnyel. A második helyen a kenyai Amos Kipruto (2:03:54 óra), a harmadikon pedig a szintén kenyai Alex Masai (2:04:37 óra) végzett.

A nőknél Hawi Feysa 2:14:56 óra alatt ért végig a pályán, közel két és fél perccel megelőzve honfitársát, Megertu Alemut, aki 2:17:18 órás időt produkált. A harmadik a tanzániai Magdalena Shauri lett 2:18:03 eredménnyel.

Noha Kiplimo és Feysa is nagyszerű időt ért el, a pályacsúcstól mindketten messze voltak. A hosszútávfutók számára ideális chicagói „terepen” futották ugyanis a jelenleg érvényes férfi és a női világcsúcsot is: a férfiaknál 2023-ban – az azóta elhunyt – kenyai Kelvin Kiptum ért el 2:00:35 órás eredményt, míg a nőknél tavaly honfitársa, a doppingvétség miatt jelenleg felfüggesztett Ruth Chepngetich futott 2:09:56 órás csúcsidőt.

 

maraton Chicago Marathon atlétika
Legfrissebb hírek

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória győzött a budapesti maratonin

Atlétika
7 órája

Telt házzal indult szombaton a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál

Atlétika
Tegnap, 17:36

Halász Bence az atlétikai vb után: Nem veszítettem el a kedvem!

Atlétika
2025.09.18. 09:19

Takács Boglárka: Ha összerakom az elejét, ebben még bőven lehet

Atlétika
2025.09.13. 13:47

A kétszeres olimpiai bajnok kihagyja az atlétikai vb-t

Atlétika
2025.09.03. 12:47

Száztizenöt ország futói a Wizz Air Budapest Félmaraton rajtjánál

Egyéb egyéni
2025.08.29. 08:54

Világos Adriana az U23-as Eb-t is megnyerte, Spiller Tiziana korosztályos rekordot gyalogolt

Atlétika
2025.07.19. 20:39

Fennakadt a doppingvizsgálaton a női maratoni futás világrekordere

Atlétika
2025.07.17. 20:08
Ezek is érdekelhetik