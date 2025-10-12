Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: lelépett az edzőtáborból a törökök kapusa

T. Z.T. Z.
2025.10.12. 17:40
Berke Özer (Fotó: Getty Images)
Berke Özer török válogatott vb-selejtezők
A Török Labdarúgó-szövetség közleménye szerint Berke Özer engedély nélkül elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután kiderült, hogy nem került be a Bulgária elleni szombati összecsapás keretébe.

A török válogatott szombaton kiütéses, 6–1-es győzelmet aratott Bulgária vendégeként, Berke Özer azonban nem volt ott a szűkített meccskeretben. A kapus ezután úgy határozott, hogy elhagyja a válogatott edzőtáborát.

„Berke Özer, a válogatottunk egyik kapusa, a technikai és adminisztratív csapatunk engedélye nélkül, saját elhatározásából elhagyta az edzőtábort, miután a csapat visszatért Isztambulba, arra hivatkozva, hogy nem került be a Bulgária elleni mérkőzés keretébe – olvasható a török szövetség hivatalos állásfoglalásában. – Ahogy azt a múltban többször is elhangzott, a válogatott mezének viselésével járó felelősség és érték mindenek felett áll. Válogatottunk egy egész ország becsületét képviseli, függetlenül az egyéni érdekektől. A fegyelem, a tisztelet és a csapatszellem a legfontosabb alapelveink, amelyeket soha nem adhatunk fel. Nem lehet elfogadni ezt a fajta viselkedést egy olyan időszakban, amikor a csapat odaadóan dolgozik a világbajnokságra való kijutásért, amire már évek óta vágyunk, és amikor a csapaton belüli egység és szolidaritás a tetőfokára hágott.”

Arról nem szóltak a hírek, hogy a kapus távozására hogyan reagált Vincenzo Montella szövetségi kapitány, aki helyette a Basaksehir játékosát, Muhammed Sengezert hívta be a válogatott keretébe.

A török válogatott kedden Grúzia ellen hazai pályán lép pályára világbajnoki selejtezőn.

 

