Vb-selejtezők: a spanyolok hozták a kötelezőt, a törökök Szófiában gáláztak

A csoportban elfoglalt helyezések alapján rangadóval folytatódott az E-csoport, az első két meccsét megnyerő spanyol válogatottnak azonban a négyes második helyét elfoglaló, két meccs után három ponttal álló grúz válogatott hazai pályán nem jelnethetett gondot. Roberto Martínez csapata hozta is a kötelezőt a kaukázusiak ellen: az első félidőben nyomasztó labdabirtoklási fölény mellett egy szögletet után megszerezte a vezetést a 24. percben Yeremi Pino góljával – igaz, a sarokrúgás helyett kirúgásnak kellett volna következnie a gól előtt, mert Ferran Torres lábáról került a labda az alapvonalon túlra. A Barcelona támadója öt perccel később is főszerepre tört, amikor előbb kiharcolt egy tizenegyest – a volt ferencvárosi védő, Lasha Dvali rúgott luftot a tizenhatos vonalán, majd Giorgi Mamardashvili elütötte a spanyolt. Aztán a Liverpool grúz kapusa gyorsan javított, amikor védte Torres büntetőjét és ezzel elorozta a reflektorfényt tőle.

A második félidőre is maradt a hatalmas spanyol fölény, és az sem változott, hogy ebben a játékrészben is csak egy gólt láthatott az elchei közönség, bár ezúttal sem sokon múlott, hogy több legyen, hiszen az 53. percben egy akción belül kétszer is a kapufa mentette meg a grúzokat az újabb kapott góltól. Végül a félidő közepén Mikel Oyarzabal állította be a 2–0-s végeredményt, amikor 16 méterről végezhetett el szabadrúgást és óriási erővel zúdította a labdát a jobb felső sarokba. A mérkőzés képéről sokat elárul, hogy a spanyolok 13 kapura lövéssel próbálkoztak, míg a grúzok mindössze egy lövésig jutottak a találkozón.

A csoport másik meccsén viszont valódi gólparádét láthatott a szófiai közönség, bár vélhetően nem sok örömét lelte benne, mert a török válogatott 6–1-re gyalulta le az ezer sebből vérző Bulgáriát. Pedig nem úgy indult, hogy ebből valódi mészárlás lesz, bár alig 11. perc után Arda Güler révén megszerezték a vezetést a vendégek, a házigazdák két percen belül egyenlítettek Radoslav Kirilov révén. Noha a mezőnyben jobbára a törökök akarata érvényesült, ennek a tizenhatos előtt nem látszott nyoma, igazán nagy gólhelyzet nélkül pörgött le a félidő. Szünet után viszont gyorsan dűlőre vitték a látogatók a dolgokat, igaz, ehhez az is kellett, hogy Viktor Popovról a saját kapujába kerüljön a labda alig négy perc játék után. Mindössze hét perc múlva pedig már 1–4-es vendégevezetést mutatott az eredményjelző, Kenan Yildiz duplázott. Alig tíz perc múlva aztán Zeki Celik is feliratkozott a gólszerzők közé, arról pedig hogy a hazai fanatikusok lógó orral és pocsék szájízzel távozzanak a Vaszil Levszki Stadionból Irfan Kahveci gondoskodott a mérkőzés utolsó pillanataiban. A 6–1-es vereséggel a bolgároknak gyakorlatilag minden reális esélyük elszállt a továbbjutás kiharcolására, míg a törökök megmutatták, hogy kell felállni a spanyoloktól egy hónapja hazai pályán kapott 6–0-s zakó után.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

3. FORDULÓ

Spanyolország–Grúzia 2–0 (Pino 24., Oyarzabal 64.)

Bulgária–Törökország 1–6 (Kirilov 13., ill. Güler 11., Popov 49. – öngól, Yildiz 51., 56., Celik 65., Kahveci 90+3.)