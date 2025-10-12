Vívás: nagy meglepetést nem hozott a junior tőrözők szezonnyitója

Nemzeti Sportrádió

2025.10.12. 19:02
A junior tőrözők dupla válogatóversennyel, egyben Magyar-kupa-fordulóval indították az új idényt.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban dupla válogatóversenyt, egyben Magyar-kupa-fordulót rendeztek a junior tőrözők számára,

a fegyvernem ifjú képviselői ezzel hivatalosan is megkezdték az új szezont.

Az első, szombati napon a fiúk döntőjében Grósz Roland 15:9-re múlta felül Gergely Zoltánt, a lányoknál Papp Jázmin 15:10-re nyert Polonyi Petra. A harmadik helyen Rubin Mattia és Zsögön Andor, valamint Zhou Xinyao és az osztrák Lena Mayer zárt.

Vasárnap aztán a fiúk fináléjában Zsögön 15:12-re legyőzte Rubint, a leányviadalon pedig Kollár Anna 12:11-re bizonyult jobbnak Polonyinál, aki így két nap alatt két döntőt vívott. A dobogó harmadik fokára Gergely Zoltán és Bán Sebestyén, illetve Papp Jázmin és Simon Borbála állhatott fel.

Grósz Roland Forrás: MSSZ

A legjobb négy közé kerülők között nemigen találunk olyan ígéretet, akinek a jó szereplésében ne bízhattak volna a felkészítői, az első két hazai megméretés nem hozott nagy meglepetést. Minden bizonnyal a junior törözők ranglistáján is nagy lesz a harc a világversenyen való részvételt érő négy helyért, és

a küzdelmet még szorosabbá teheti, hogy a kadétkorosztályból reményteljes vívók léptek fel.

A férfimezőnyben ilyen a tavaly egyéni kadét Eb-aranyat kiérdemlő Kosztolányi Hunor, a több nemzetközi versenyen is remeklő Bodor Áron, az első válogatót megnyerő Grósz Roland vagy Rózsa Csanád, akivel az említettek mellett legutóbb teljes volt a kadét Eb-n bronzérmet szerző csapat.

És a múlt évadban a kadét lányok is bronzot nyertek az Eb-jükön, és abból a négyesből ugyanúgy mindenki a juniorok közé ért, név szerint Simon Borbála, Zhou Xinyao, Márkus Boglárka és Mahovszkij Szilvia.

Kollár Anna Forrás: MSSZ

A juniorok egyéniben és csapatban sem alkottak maradandót a legutóbbi világversenyeiken. A fiúk az Eb-n a negyedik, a vb-n a tizenegyedik helyen zártak, a lányoknak hetedik és tizenharmadik hely jutott. Az új szezon és egy korosztályba érő számos ígéret ismét bizakodásra adhat okot.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)

