Szerb játékvezetők a magyar válogatott portugáliai selejtezőjén

A 39 éves Szrdjan Jovanovics vezeti a keddi Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt, erről az UEFA számolt be a hivatalos oldalán.

A szerb játékvezető tíz éve a nemzetközi keret tagja, és az európai bírók között a „legfelső polcon”, az elitkeretben található. Ám 2023 márciusában egy Olaszország–Anglia Eb-selejtezőn (1–2) több nagy hibát is elkövetett, és ez láthatóan megtörte a pályáját.

Jovanovics azóta nem is kapott komolyabb nemzetközi feladatokat, a Bajnokok Ligájában 2023 őszén fújt legutóbb, összesen 13 meccsnél jár.

Míg a magyar válogatottal sosem találkozott, Portugáliának háromszor is fújt. 2017-ben Feröert vb-selejtezőn (5–1), míg Svédországot (3–0) és Csehországot (4–0) a Nemzetek Ligájában győzték le a portugálok.

Jovanovics munkáját Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics, Novak Szimovics, Momcsilo Markovics és Jelena Cvetkovics segíti majd Lisszabonban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL KERET

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország