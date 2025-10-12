Nemzeti Sportrádió

A férfiak és a nők is kikaptak a hetedik fordulóban a sakk Eb-n

2025.10.12. 18:59
Rapport Richárd (Fotó: MTI, archív)
Címkék
sakk sakk Eb Rapport Richárd
A magyar férfiak és nők is kikaptak a grúziai Batumiban zajló sakk csapat Európa-bajnokság vasárnapi, 7. fordulójában.

A Balogh Csaba irányította nyílt válogatottban ezúttal Rapport Richárd, Lékó Péter, Szjugirov Szanan és Gledura Benjámin ült asztalhoz, az ellenfél az élcsoporthoz tartozó azeri együttes volt. Rapport sötéttel, Lékó pedig világossal remizett az első, illetve a második táblán, de Szjugirov és Gledura kikapott, így 3:1-es vereség lett a vége.

A női válogatott az örményekkel mérkőzött. Az éltáblás Gaál Zsóka itt is döntetlent ért el világossal, de mivel Davaademberel Nomin-Erdene és Karácsony Kata is alulmaradt sötéttel, Papp Petra bravúros győzelme a harmadik táblán arra volt elég, hogy „csak” 2.5:1.5-re kapjon ki a csapat.

A kilencfordulós Eb keddig tart.

SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
7. forduló
Azerbajdzsán–Magyarország 3:1
Sahrijar Mamedjarov (2742 Élő-pont)–Rapport Richárd (2724) döntetlen
Lékó Péter (2666)–Rauf Mamedov (2655) döntetlen
Eltaj Szafarli (2630)–Szjugirov Szanan (2632) 1:0
Gledura Benjámin (2643)–Ajdin Szulejmanli (2614) 0:1
NŐI TORNA (9 forduló)
7. forduló
Magyarország–Örményország 1.5:2.5
Gaál Zsóka (2395)–Lilit Mkrtcsjan (2377) döntetlen
Marjam Mkrtcsjan (2318)–Davaademberel Nomin-Erdene (2306) 1:0
Papp Petra (2267)–Elina Danieljan (2410) 1:0
Susanna Gabojan (2165)–Karácsony Kata (2195) 1:0

 

