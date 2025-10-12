A férfiak és a nők is kikaptak a hetedik fordulóban a sakk Eb-n

A Balogh Csaba irányította nyílt válogatottban ezúttal Rapport Richárd, Lékó Péter, Szjugirov Szanan és Gledura Benjámin ült asztalhoz, az ellenfél az élcsoporthoz tartozó azeri együttes volt. Rapport sötéttel, Lékó pedig világossal remizett az első, illetve a második táblán, de Szjugirov és Gledura kikapott, így 3:1-es vereség lett a vége.

A női válogatott az örményekkel mérkőzött. Az éltáblás Gaál Zsóka itt is döntetlent ért el világossal, de mivel Davaademberel Nomin-Erdene és Karácsony Kata is alulmaradt sötéttel, Papp Petra bravúros győzelme a harmadik táblán arra volt elég, hogy „csak” 2.5:1.5-re kapjon ki a csapat.

A kilencfordulós Eb keddig tart.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

7. forduló

Azerbajdzsán–Magyarország 3:1

Sahrijar Mamedjarov (2742 Élő-pont)–Rapport Richárd (2724) döntetlen

Lékó Péter (2666)–Rauf Mamedov (2655) döntetlen

Eltaj Szafarli (2630)–Szjugirov Szanan (2632) 1:0

Gledura Benjámin (2643)–Ajdin Szulejmanli (2614) 0:1

NŐI TORNA (9 forduló)

7. forduló

Magyarország–Örményország 1.5:2.5

Gaál Zsóka (2395)–Lilit Mkrtcsjan (2377) döntetlen

Marjam Mkrtcsjan (2318)–Davaademberel Nomin-Erdene (2306) 1:0

Papp Petra (2267)–Elina Danieljan (2410) 1:0

Susanna Gabojan (2165)–Karácsony Kata (2195) 1:0