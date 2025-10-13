Bölöni László: Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani a portugálok ellen

Szóba került a beszélgetés elején a szeptemberi találkozó, amikor a Puskás Arénában a portugálok 3–2-re nyertek, s hogy azon mérkőzéshez képest mi szükséges ahhoz, hogy a magyar válogatott bravúrt érjen el kedden.

„Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani, mint azon a mérkőzésen! – mondta Bölöni László. – Mégiscsak vereséget szenvedtünk, hiába rúgtunk két gólt, ami normál esetben egy győzelemhez is elég lehet. Úgy en bloc a csapat olyan hetvenszázalékos volt azon a találkozón, és minél közelebb kell kerülni a száz százalékhoz – mindenféle szempontból –, hogy azt mondhassuk, tanultunk a korábbi összecsapásból, és jobb eredményt érjünk el.”

A 72 éves tréner szerint leginkább fejben kell rendben lennie a magyar válogatottnak: „A csapat és az edző tökéletesen tudja taktikailag, melyik a legjobb megoldás. Marco Rossiban van egy olyan rutin, amivel mer választani játékos és játékos között, és érzi, mikor kell lépni. Mindennek a mozgatórugója a mentális hozzáállás, ez nagyon fontos lesz. (...) Ha a portugálok kicsit kényelmesebben játszanak, mert azt érzik, nyeregben vannak, ha esetleg könnyelmű hibákat vétenek, azt ki lehet használni, nekünk pedig le kell csapni minden lehetőségre.”

Bölöni a portugál futballiskoláról és korábbi tanítványáról, Cristiano Ronaldóról is szót ejtett.

A teljes beszélgetés

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

Kedd, 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kedd, 20.45: Írország–Örményország, Dublin