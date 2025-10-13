Bölöni László: Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani a portugálok ellen

Szóba került a beszélgetés elején a szeptemberi találkozó, amikor a Puskás Arénában a portugálok 3–2-re nyertek, s hogy azon mérkőzéshez képest mi szükséges ahhoz, hogy a magyar válogatott bravúrt érjen el kedden.
„Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani, mint azon a mérkőzésen! – mondta Bölöni László. – Mégiscsak vereséget szenvedtünk, hiába rúgtunk két gólt, ami normál esetben egy győzelemhez is elég lehet. Úgy en bloc a csapat olyan hetvenszázalékos volt azon a találkozón, és minél közelebb kell kerülni a száz százalékhoz – mindenféle szempontból –, hogy azt mondhassuk, tanultunk a korábbi összecsapásból, és jobb eredményt érjünk el.”
A 72 éves tréner szerint leginkább fejben kell rendben lennie a magyar válogatottnak: „A csapat és az edző tökéletesen tudja taktikailag, melyik a legjobb megoldás. Marco Rossiban van egy olyan rutin, amivel mer választani játékos és játékos között, és érzi, mikor kell lépni. Mindennek a mozgatórugója a mentális hozzáállás, ez nagyon fontos lesz. (...) Ha a portugálok kicsit kényelmesebben játszanak, mert azt érzik, nyeregben vannak, ha esetleg könnyelmű hibákat vétenek, azt ki lehet használni, nekünk pedig le kell csapni minden lehetőségre.”
Bölöni a portugál futballiskoláról és korábbi tanítványáról, Cristiano Ronaldóról is szót ejtett.
A teljes beszélgetés
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
Kedd, 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kedd, 20.45: Írország–Örményország, Dublin
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
3
3
–
–
|9–2
|+7
|9
|2. MAGYARORSZÁG
3
1
1
1
|6–5
|+1
|4
|3. Örményország
3
1
–
2
|2–8
|–6
|3
|4. Írország
3
–
1
2
|3–5
|–2
|1