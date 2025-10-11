Nemzeti Sportrádió

Az Újpest csatára is örült a korábbi Fradi-játékos látványos egyenlítő góljának, hazájuk egyre közelebb kerül a vb-részvételhez

2025.10.11.
Az újpesti Gleofilo Vlijter csereként állt be a pontot mentő suriname-i csapatban (Fotó: Getty Images, archív)
Féltávhoz ért a CONCACAF-zóna vb-selejtezőinek 3. köre. A magyar idő szerint szombatra virradó éjjelen Suriname pontszerzéssel maradt az A-csoport élén.

A CONCACAF-zóna csapatai számára rendezett selejtező 3. köréből a csoportgyőztesek kijutnak a világbajnokságra, a három második helyezett közül pedig a két legjobb az interkontinentális pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt.

Az A-csoportban a Panama hiába nyert idegenben El Salvador ellen, nem tudott a csoport élére állni, mivel Suriname miután egygólos hátrányba került hazai pályán Guatemala ellen, az előző bajnoki idényben a Ferencvárosban szereplő Virgil Misidjan 90+4. percben szerzett egyenlítő góljával pontot mentett hazájának, így az megőrizte első helyét a négyesben. A volt Fradi-játékos gólját egy jelenlegi újpesti labdarúgó is megünnepelte: Gleofilo Vlijter a 64. perctől kapott játéklehetőséget az éllovas színeiben.

MISIDJAN GÓLJA (8.12-től)

A B-csoportban Curacao 2–0-ra legyőzte Jamaicát, ezzel meg is előzte, s a csoport élére állt.

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Salvador–Panama 0–1
Suriname–Guatemala 1–1
B-CSOPORT
Curacao–Jamaica 2–0
Bermuda–Trinidad és Tobago 0–3

 

