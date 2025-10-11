Az Újpest csatára is örült a korábbi Fradi-játékos látványos egyenlítő góljának, hazájuk egyre közelebb kerül a vb-részvételhez

A CONCACAF-zóna csapatai számára rendezett selejtező 3. köréből a csoportgyőztesek kijutnak a világbajnokságra, a három második helyezett közül pedig a két legjobb az interkontinentális pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt.

Az A-csoportban a Panama hiába nyert idegenben El Salvador ellen, nem tudott a csoport élére állni, mivel Suriname miután egygólos hátrányba került hazai pályán Guatemala ellen, az előző bajnoki idényben a Ferencvárosban szereplő Virgil Misidjan 90+4. percben szerzett egyenlítő góljával pontot mentett hazájának, így az megőrizte első helyét a négyesben. A volt Fradi-játékos gólját egy jelenlegi újpesti labdarúgó is megünnepelte: Gleofilo Vlijter a 64. perctől kapott játéklehetőséget az éllovas színeiben.

MISIDJAN GÓLJA (8.12-től)

A B-csoportban Curacao 2–0-ra legyőzte Jamaicát, ezzel meg is előzte, s a csoport élére állt.

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Salvador–Panama 0–1

Suriname–Guatemala 1–1

B-CSOPORT

Curacao–Jamaica 2–0

Bermuda–Trinidad és Tobago 0–3