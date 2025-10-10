Az osztrák csatárlegenda élesen bírálta San Marinót: „Pizzasütőkből álló csapat”

Toni Polster az 1980-as és az 1990-es évek kiemelkedő csatára volt, és hosszú ideig tartotta az osztrák válogatott gólcsúcsot 44 találattal. Ezt a rekordot csütörtök este megdöntötte Marko Arnautovic, aki a San Marino ellen szerzett négy góljával már 45-nél jár.

„Előre megmondtam, hogy Marko meg fogja dönteni ezt a rekordot. Most meg is tette, úgyhogy gratulálok neki. Minden jót kívánok, és remélem, hogy további gólokat szerez” – mondta Polster, aki azért egy kicsit csalódott is volt.

„Arnautovic 33 mérkőzéssel többet játszott a válogatottban, ráadásul San Marinónak nincs helye a nemzetközi porondon. Ők egy pizzasütőkből álló csapat, de semmiképpen sem válogatott. Az én időmben ilyen gyenge együttes nem volt” – tette hozzá.

Polster egyébként továbbra is úgy tartja, hogy 47 válogatott gólja van, nem pedig 44. Hármat ugyanis nem hivatalos válogatott mérkőzéseken szerzett, és a bíróságon is megpróbált érvényt szerezni az igazának – sikertelenül.

„Még mindig úgy hiszem, hogy megérdemelném azt a három gólt, mert becsületesen szereztem őket.”

Marko Arnautovic is megszólalt a rekorddal kapcsolatban, és reményét fejezte ki, hogy ez nem fog közéjük állni.

„Várom azt a napot, amikor leülhetünk, és kettesben megihatunk egy sört. Ott majd beszélünk erről, és talán nevetünk is rajta egyet. A legszebb napok az életemben a gyermekeim születése volt, de ez közvetlenül utánuk jön. Ausztriában születtem, itt nőttem fel, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én döntöm meg a gólrekordot.”

Annyi volt a fájdalma, hogy édesanyja, a felesége és a gyermekei nem voltak a stadionban, de az apja és a testvére igen.

Arnautovic kérte, hogy a mérkőzés előtt ne kerüljön szóba a gólrekord.

„De a második után rájöttem, hogy mindenki azt akarja, hogy még kettőt szerezzek. De számomra a legfontosabb, hogy kijussunk a világbajnokságra.”

Nem csak Arnautovic állított fel rekordot, hanem az osztrák válogatott is, amely ilyen különbséggel még sosem nyert meccset. Az előző csúcsot egy 1977-es világbajnoki selejtező tartotta, amikor Máltát verték 9–0-ra.

„A célunk az volt, hogy a lehető legnagyobb különbséggel, akár kétszámjegyűvel nyerjük meg ezt a meccset” – értékelt Ralf Rangnick szövetségi kapitány. „Ez azért is sikerült, mert a játékosok végig komoly iramban játszottak, és pontosan azt tették, amit megbeszéltünk. Remélem, nem hangzik arrogánsan, de talán a helyzetkihasználás lehetett volna még jobb.”

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

H-CSOPORT

Ausztria–San Marino 10–0 (Schmid 7., Arnautovic 8., 47., 83., 84., Gregoritsch 34., Posch 30., 42., Laimer 45., Wurmbrand 76.)

Ciprus–Bosznia-Hercegovina 2–2 (Laifisz 45+1., Pittasz 90+5. – 11-esből, ill. Katics 10., Michael 36. – öngól)