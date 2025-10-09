Nemzeti Sportrádió

Ancelotti: Nem a taktika, a hozzáállás a legfontosabb

2025.10.09. 11:51
Carlo Ancelotti (Fotó: Getty Images)
Pénteken Dél-Koreában, kedden Japánban lép fel az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokságra készülő brazil labdarúgó-válogatott. A koreaiak elleni mérkőzés előtt Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak szövetségi kapitánya elmondta: taktikailag is igyekszik fejleszteni a „selecaót”, de még fontosabb, hogy a játékosok hozzáállása legyen kifogástalan a jövő évi tornán.

Ázsiai túrával készül az amerikai–kanadai–mexikói világbajnokságra a Carlo Ancelotti vezette brazil labdarúgó-válogatott. Az arany-zöld mezesek pénteken, magyar idő szerint 13 órakor Dél-Koreában vendégszerepelnek, kedden pedig 12.30-tól a japán válogatottal mérkőznek meg. A brazil csapat élén ötödik meccsére készülő Ancelottinak versenyt kell futnia az idővel, ha igazán ütőképes csapatot akar formálni a jövő évi tornára – írja a Globoesporte.

„Júniusban és szeptemberben nagyon tetszett a védőmunkánk. Kompaktak voltunk, egységesek, elszántak és erősek. Amiben a csapatnak fejlődnie kell – s holnap erre lesz lehetőségünk –, az a labdás játék – hangzott el a sztáredző szájából a brazil kapitánytól ritkán hallható mondat. – A csapatnak meg kell mutatnia az egyéni kvalitásait, amelyekből van bőven. Jó futballt kell játszanunk; hogy ezt három, négy vagy öt támadóval tesszük, az mindegy.”

Paraguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024
Az Éder Militao, Vinícius Júnior, Rodrygo hármast aligha kell bemutatni Ancelottinak (Fotó: Getty Images)

A sajtótájékoztatón Ancelotti azt is elmondta: eddig mindössze egy edzés állt rendelkezésére, hogy dolgozzanak a koreaiak ellen alkalmazandó stratégián. Az ázsiaiakkal szemben az olasz szakember feltehetően az eddigi két győztes meccsén alkalmazott 4–2–4-es felállásban küldi pályára a „kanárikat”.

„Még szükségünk van egy kis taktikai gyakorlásra, ez nagyon fontos, de az igazán lényeges a pályán mutatott hozzáállás lesz, az pedig nem igényel felkészülést” – fogalmazott a kapitány.

Ancelotti ezúttal meghívta a brazil csapatba a Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militao hármast, akikkel két Bajnokok Ligája-címet is nyert a Real Madridnál.

„Jól ismerem őket, de a többieket is. Tetszik a csapatnál uralkodó pozitív hangulat és a játékosok profizmusa” – dicsérte tanítványait a 66 éves mester, aki feltehetően a Bento – Vitinho, Éder Militao, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Lucas Paquetá – Estevao, Rodrygo, Matheus Cunha, Vinícius Jr. összeállításban küldi pályára a „selecaót”.

 

