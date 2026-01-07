„A Herceg folytatja” – Neymar hosszabbított a Santosnál

Az év végéig biztosan a Santos FC játékosa marad Neymar Jr. – jelentette be ma hajnalban a 33 éves zsenin kívül többek között Pelét, Robinhót és Rodrygót is kinevelő kikötővárosi egyesület, amely ezzel a szlogennel kommentálta a hírt „A Herceg folytatja”.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl — Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026

Az olimpiai bajnok, az FC Barcelonával 2015-ben Bajnokok Ligája-győztes Neymar 2023 októberi keresztszalag-szakadása miatt tizenkét hónapot volt kénytelen kihagyni – közben szaúdi klubja, az Al-Hilal szerződést bontott vele –, s 2025 januárjában tért vissza nevelőegyesületéhez. A brazil válogatott gólrekorderét a sérülések ezután sem kerülték el – az utolsó öt fordulóban, sérülten így is öt gólt szerzett a brazil országos bajnokságban, amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fehér-feketék megőrizték első osztályú tagságukat.

„A Santos az én helyem, itt érzem magam otthon” – jelentette ki Neymar a klub közösségimédia-felületein posztolt videóban.

„Veletek akarom valóra váltani azokat az álmaimat, amelyeket még nem sikerült beteljesítenem” – utalt Neymar a szurkolóknak üzenve arra, hogy a világbajnoki cím még hiányzik a vitrinjéből, ezért szeretne bekerülni a selecao vb-keretébe.

Carlo Ancelotti, a „kanárik” szövetségi kapitánya a 128 válogatott meccsén 79 gólt szerző Neymarral kapcsolatban tavaly októberben kijelentette: tökéletes fizikai állapotba kell kerülnie ahhoz, hogy ott legyen a világbajnokságon.