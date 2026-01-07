Nemzeti Sportrádió

„A Herceg folytatja” – Neymar hosszabbított a Santosnál

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 12:20
Neymar (fehérben) öt gólt szerzett a Santos utolsó öt 2025-ös bajnokiján (Fotó: Getty Images)
Címkék
Santos FC Brazília brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti Neymar
Az év végéig meghosszabbította Neymar szerződését a Santos FC – adta hírül klub hivatalos fórumain. A 33 éves játékos nemrégiben meniszkuszműtéten esett át, s reméli, hogy visszatérése után be tudja verekedni magát a Carlo Ancelotti vezette brazil válogatott világbajnoki keretébe.

Az év végéig biztosan a Santos FC játékosa marad Neymar Jr. – jelentette be ma hajnalban a 33 éves zsenin kívül többek között Pelét, Robinhót és Rodrygót is kinevelő kikötővárosi egyesület, amely ezzel a szlogennel kommentálta a hírt „A Herceg folytatja”.

Az olimpiai bajnok, az FC Barcelonával 2015-ben Bajnokok Ligája-győztes Neymar 2023 októberi keresztszalag-szakadása miatt tizenkét hónapot volt kénytelen kihagyni – közben szaúdi klubja, az Al-Hilal szerződést bontott vele –, s 2025 januárjában tért vissza nevelőegyesületéhez. A brazil válogatott gólrekorderét a sérülések ezután sem kerülték el – az utolsó öt fordulóban, sérülten így is öt gólt szerzett a brazil országos bajnokságban, amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fehér-feketék megőrizték első osztályú tagságukat.

„A Santos az én helyem, itt érzem magam otthon” – jelentette ki Neymar a klub közösségimédia-felületein posztolt videóban.

„Veletek akarom valóra váltani azokat az álmaimat, amelyeket még nem sikerült beteljesítenem” – utalt Neymar a szurkolóknak üzenve arra, hogy a világbajnoki cím még hiányzik a vitrinjéből, ezért szeretne bekerülni a selecao vb-keretébe.

Carlo Ancelotti, a „kanárik” szövetségi kapitánya a 128 válogatott meccsén 79 gólt szerző Neymarral kapcsolatban tavaly októberben kijelentette: tökéletes fizikai állapotba kell kerülnie ahhoz, hogy ott legyen a világbajnokságon.

 

 

Santos FC Brazília brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti Neymar
Legfrissebb hírek

Légiósok: hazatért Brazíliából a magyar csatár

Légiósok
20 órája

Olasz hadvezérrel indul az ostrom a hatodikért – zajos év után újra világbajnok lenne Brazília az Egyesült Államokban

Minden más foci
2025.12.27. 09:58

Harminckét évesen visszavonul az olimpiai bajnok brazil középpályás

Minden más foci
2025.12.23. 13:25

Vb 2026: Scaloni Messire vár, Ancelotti nehéz csoportra, Tuchel nehéz körülményekre számít

Foci vb 2026
2025.12.06. 12:06

Tényleg egy harmatgyenge brazil csapatot vertünk meg a mexikói vb előtt?

Magyar válogatott
2025.12.01. 13:33

Socca-vb: kiütötte a magyar csapat a tartalékos brazilokat

Magyar válogatott
2025.11.30. 07:14

Paquetá büntetőt rontott, Brazília nem bírt Tunéziával felkészülési mérkőzésen

Minden más foci
2025.11.18. 23:07

„A vb után lehet, hogy drágább leszek” – Ancelotti

Minden más foci
2025.11.18. 11:20
Ezek is érdekelhetik