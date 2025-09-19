Nemzeti Sportrádió

Vb-kijutásába is kerülhet Dél-Afrikának a jogosulatlan játékos szerepeltetése

2025.09.19. 11:25
Teboho Mokoenának nem lett volna szabad játszania... (Fotó: Getty Images)
A dél-afrikai labdarúgó-válogatott fegyelmi eljárással néz szembe, mivel eltiltott játékost szerepeltetett a márciusi világbajnoki selejtezőn. Az eset könnyen pontlevonáshoz vezethet, ami veszélyeztetheti a csapat jövő évi vb-részvételi esélyeit.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalosan is értesítette a Dél-afrikai Labdarúgó-szövetséget, hogy fegyelmi vizsgálatot indít a Lesotho ellen 2–0-ra megnyert mérkőzés miatt, amelyen pályára lépett a középpályás Teboho Mokoena. A játékosnak nem lett volna szabad játszania, mivel két sárga lap miatt automatikusan ki kellett volna hagynia az összecsapást.

A dél-afrikai szövetség elismerte a hibát, ugyanakkor a FIFA hónapokig tartó késlekedése miatt sokan úgy gondolták, hogy a válogatott megússza a szankciót – köztük Hugo Broos szövetségi kapitány is. Más országok azonban élesen bírálták a nemzetközi szövetség lassú ügyintézését, hiszen a csoportelsőségért folytatott küzdelemben minden pontnak óriási jelentősége van.

A FIFA szabályzata világos: ha egy csapat jogosulatlan játékost szerepeltet, a mérkőzés automatikusan 3–0-s vereséggel végződik az érintett fél számára, függetlenül az eredeti végeredménytől. Ha ez a döntés születik, Dél-Afrika három pontot veszít, és 14 ponttal a csoport élén holtversenyben áll majd Beninnel, míg Nigéria és Ruanda mindössze három ponttal marad le mögöttük.


A továbbjutás szempontjából ez drámai következményekkel járhat, hiszen csak a csoportelsők jutnak ki automatikusan a 2026-os világbajnokságra. A záró fordulókban Dél-Afrika Zimbabwéban vendégszerepel, majd hazai pályán fogadja Ruandát, míg Benin előbb Ruandában, aztán Nigériában lép pályára.

Nem ez lenne az első eset, hogy egy afrikai selejtezős csapatot pontlevonással sújtanak. A 2018-as vb-selejtezők során Nigéria hasonló hibát követett el, amikor Shehu Abdullahi jogosulatlanul játszott Algéria ellen – az 1–1-es döntetlent a FIFA 3–0-s vereségként könyvelte el. Nigéria ennek ellenére csoportelsőként jutott ki az oroszországi tornára.

A 2014-es világbajnokság előtt pedig a Zöld-foki-szigetek veszítette el pótselejtezős helyét, mivel eltiltott játékost – Fernando Varelát – szerepeltetett Tunézia ellen. A szabálytalanság miatt Tunézia került be a rájátszásba.

 

