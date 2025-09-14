IFFHS: Haaland nyolcadikként csatlakozott Zsengellér Gyuláékhoz

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Haaland szeptember 9-i bravúrja az első közel fél évszázada, az osztrák Hans Krankl 1977-es hat gólja óta, amikor is az év április 30-án Ausztria 9–0-ra verte Máltát. Krankl továbbra is az egyetlen, akinek sikerült hatszor bevennie az ellenfél kapuját egy meccsen.

Haaland az első norvég, aki öt gólig jutott vb-selejtezőn. A futballtörténelem első európai „öttalálatosát” a spanyol Isidro Lángara érte el, a portugálok felett 1934. november 3-án aratott 9–0-s győzelem alkalmával. A következő Zsengellér Gyula volt, aki 1938. március 25-én szerzett öt gólt a görögök ellen 11–1-re megnyert selejtezőmérkőzésen.

Az európai vb-kvalifikációk további „pentatlonosai” az IFFHS összegzése szerint:

Erich Probst – Ausztria–Portugália 9–1, 1953. szeptember 27.

Thadée Cisowski – Franciaország–Belgium 6–3, 1956. november 11.

Erich Hof – Ausztria–Ciprus 7–1, 1968. május 19.

Wlodzimierz Lubanski – Lengyelország–Luxemburg 8–1, 1969. április 20.