IFFHS: Haaland nyolcadikként csatlakozott Zsengellér Gyuláékhoz

2025.09.14. 14:58
Erling Haaland vasárnap a Manchester United ellen folytathatja a gólgyártást (Fotó: Getty Images)
vb-selejtező Erling Haaland Zsengellér Gyula
A norvég Erling Haaland lett a nyolcadik olyan futballista – egy hatgólos és hat ötgólos, köztük Zsengellér Gyula után –, aki legalább ötször volt eredményes egyetlen világbajnoki selejtezőmérkőzésen az európai zónában – írta hétvégi anyagában az IFFHS a szeptemberi kvalifikációs meccsekre, így a Norvégia-Moldova (11–1) találkozóra visszatekintve.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Haaland szeptember 9-i bravúrja az első közel fél évszázada, az osztrák Hans Krankl 1977-es hat gólja óta, amikor is az év április 30-án Ausztria 9–0-ra verte Máltát. Krankl továbbra is az egyetlen, akinek sikerült hatszor bevennie az ellenfél kapuját egy meccsen.

Haaland az első norvég, aki öt gólig jutott vb-selejtezőn. A futballtörténelem első európai „öttalálatosát” a spanyol Isidro Lángara érte el, a portugálok felett 1934. november 3-án aratott 9–0-s győzelem alkalmával. A következő Zsengellér Gyula volt, aki 1938. március 25-én szerzett öt gólt a görögök ellen 11–1-re megnyert selejtezőmérkőzésen.

Az európai vb-kvalifikációk további „pentatlonosai” az IFFHS összegzése szerint:
Erich Probst – Ausztria–Portugália 9–1, 1953. szeptember 27.
Thadée Cisowski – Franciaország–Belgium 6–3, 1956. november 11.
Erich Hof – Ausztria–Ciprus 7–1, 1968. május 19.
Wlodzimierz Lubanski – Lengyelország–Luxemburg 8–1, 1969. április 20.

 

 

vb-selejtező Erling Haaland Zsengellér Gyula
