Haaland szinte elnézést kért a moldovai kapustól a 11 gól miatt

H. Á.H. Á.
2025.09.10. 13:38
Avram először kapott 11 gólt egy meccsen (Fotó: Imago Images)
Címkék
vb-selejtező Cristian Avram Erling Haaland Moldova Norvégia
Amint arról beszámoltunk, kedden este Norvégia 11–1-re győzte le világbajnoki selejtezőn Moldovát. A történelme legnagyobb vereségébe beleszaladó moldovaiak kapusával a meccs után a norvég TV2 beszélt, aki többek között elmondta azt is, az öt gólig jutó Erling Haaland szinte bocsánatot kért tőle a rengeteg gól miatt.

Történelme legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el Moldova kedd este Norvégiától: 11–1-re kapott ki a válogatott, amelynek kapusa, Cristian Avram életében először kapott 11 gólt egy mérkőzésen. A 31 éves kapus a találkozó után a vegyes zónában állt a túlnyomórészt norvég újságírók elé, s a TV2.no szerint a következőképpen kezdte mondandóját:

„Helló! Én vagyok Moldova kapusa és most kaptam 11 gólt” – idézi a lap Avramot, akit a 11-ből öt alkalommal Elring Haaland mattolt. – „Beszéltem Haaland a lefújás után. Azt mondta, nem az én hibám, hogy ennyi gólt kaptam és hogy a gólkülönbség miatt nem tehették meg, hogy leállnak. Szinte már mintha bocsánatot kért volna. Ugyanakkor tudom, hogy ez is a része a játéknak, Haaland egyszerűen csak tovább akart harcolni.”

Némi magyarázat Avram szavaira: a világbajnoki selejtezősorozatot a FIFA szervezi, s a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályrendszere szerint a csoportokban azonos pontszámmal záró csapatok esetében nem az egymás elleni eredmény rangsorol, hanem gólkülönbség, majd a több szerzett gól, s csak ezt követi az egymás elleni eredmény.

A norvég lap munkatársa nem mulasztotta el megkérdezni Avramtól, hogy kapott-e már pályafutása során 11 gólt egy meccsen, s hogy milyen érzés volt ez számára.

„Viccel velem? Ez volt az első alkalom. Hogy milyen érzés volt? Nem kellemes, de nem fogok emiatt meghalni. Tudom, hogy erősnek kell maradnom, hiszen néhány múlva ismét a kapuba kell állnom, mert jön a következő mérkőzés. Ugyanakkor tény: a 11 gól az sok” – fogalmazott Avram, aki azzal zárta a beszélgetést, hogy szerinte a norvég válogatott ki fog jutni a világbajnokságra, hiszen „egy remekül felépített csapattal nagyszerűen kezdték a selejtezősorozatot”.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
6. JÁTÉKNAP
I-CSOPORT
Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)

1. Norvégia

5

5

24–3

+21

15

2. Olaszország

4

3

1

12–7

+5

9

3. Izrael

5

3

2

15–11

+4

9

4. Észtország

5

1

4

5–13

–8

3

5. Moldova

5

5

3–25

–22

0

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA
