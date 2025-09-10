Haaland szinte elnézést kért a moldovai kapustól a 11 gól miatt

Történelme legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el Moldova kedd este Norvégiától: 11–1-re kapott ki a válogatott, amelynek kapusa, Cristian Avram életében először kapott 11 gólt egy mérkőzésen. A 31 éves kapus a találkozó után a vegyes zónában állt a túlnyomórészt norvég újságírók elé, s a TV2.no szerint a következőképpen kezdte mondandóját:

„Helló! Én vagyok Moldova kapusa és most kaptam 11 gólt” – idézi a lap Avramot, akit a 11-ből öt alkalommal Elring Haaland mattolt. – „Beszéltem Haaland a lefújás után. Azt mondta, nem az én hibám, hogy ennyi gólt kaptam és hogy a gólkülönbség miatt nem tehették meg, hogy leállnak. Szinte már mintha bocsánatot kért volna. Ugyanakkor tudom, hogy ez is a része a játéknak, Haaland egyszerűen csak tovább akart harcolni.”

Némi magyarázat Avram szavaira: a világbajnoki selejtezősorozatot a FIFA szervezi, s a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályrendszere szerint a csoportokban azonos pontszámmal záró csapatok esetében nem az egymás elleni eredmény rangsorol, hanem gólkülönbség, majd a több szerzett gól, s csak ezt követi az egymás elleni eredmény.

A norvég lap munkatársa nem mulasztotta el megkérdezni Avramtól, hogy kapott-e már pályafutása során 11 gólt egy meccsen, s hogy milyen érzés volt ez számára.

„Viccel velem? Ez volt az első alkalom. Hogy milyen érzés volt? Nem kellemes, de nem fogok emiatt meghalni. Tudom, hogy erősnek kell maradnom, hiszen néhány múlva ismét a kapuba kell állnom, mert jön a következő mérkőzés. Ugyanakkor tény: a 11 gól az sok” – fogalmazott Avram, aki azzal zárta a beszélgetést, hogy szerinte a norvég válogatott ki fog jutni a világbajnokságra, hiszen „egy remekül felépített csapattal nagyszerűen kezdték a selejtezősorozatot”.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

6. JÁTÉKNAP

I-CSOPORT

Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)