Haaland öt, Aasgaard négy gólt szerzett – Norvégia 11–1-re elverte Moldovát!

Norvégia egyre közelebb kerül ahhoz, hogy 1998 után ismét ott legyen a labdarúgó-világbajnokságon. A skandináv ország válogatottja gálázott a vérszegényen futballozó Moldova ellen. A mérkőzésen a lényegi kérdések gyakorlatilag a 11. percre el is dőltek, ekkor már két gól volt az északiak előnye. A 6. percben Felix Myhre talált be Erling Haaland passza után, öt perc múlva pedig a Manchester City gólzsákja visszakapta a kölcsönt. A norvégok válogatottsági gólrekordere a félidő hajrájára fordulva előbb kihozta kereken egyesre a meccs/gól átlagát, két perccel a szünet előtt pedig 45. válogatott mérkőzésén megszerezte a 46. találatát, mindkétszer Martin Ödegaard jegyezte a gólpasszt, aki még az első játékrész ráadásában feliratkozott a gólszerzők közé. Az 5–0-s félidei eredmény után sem lassítottak a norvégok és Haaland sem, folytatták a gólgyártást. Sőt, Haaland negyedik gólja után a félidő közepén csereként beszálló Thelo Aasgaard is beszállt a termelésbe: alig 12 perc alatt triplázott – igaz, Leo Östigard belerondított a klasszikus mesterhármasába, amikor a saját kapujába talált. Haaland ötödik gólja után Aasgaard már a ráadás perceiben negyedszer is beköszönt, amivel beállította a 11–1-es végeredményt.

Noha „gyanús” lehet, hogy rekordot jelent a 11–1-es különbségű győzelem az európai vb-selejtezők során vagy éppen a norvég labdarúgás történelmében, de egyik esetben sem az. A selejtezős csúcsot az 1970-es világbajnokság selejtezősorozata hozta, amikor a Német Szövetségi Köztársaság 12:0-ra győzött 1969. május 21-én Essenben Ciprus ellen – Gerd Müller négyszer volt eredményes. A norvég válogatott történetében is egy 12:0-s győzelem a rekord, 1946 nyarán Finnország ellen aratott ilyen arányú győzelmet. A moldovai válogatott esetében viszont a most elszenvedett vereség történelminek számít, a korábbi csúcsot négy éve a dánoktól elszenvedett 8–0-s vb-selejtezős zakó jelentette.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

6. JÁTÉKNAP

I-CSOPORT

Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)