Nemzeti Sportrádió

Haaland öt, Aasgaard négy gólt szerzett – Norvégia 11–1-re elverte Moldovát!

Vágólapra másolva!
2025.09.09. 23:26
null
Haaland (balra) és Aasgaard kettőse kilenc gólt jegyzett (Fotó: AFP)
Címkék
vb-selejtező Erling Haaland Moldova Norvégia
Norvégia őrületes mérkőzésen, tízgólos különbséggel legyőzte Moldovát a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének 6. fordulójában, az I-csoportban.

Norvégia egyre közelebb kerül ahhoz, hogy 1998 után ismét ott legyen a labdarúgó-világbajnokságon. A skandináv ország válogatottja gálázott a vérszegényen futballozó Moldova ellen. A mérkőzésen a lényegi kérdések gyakorlatilag a 11. percre el is dőltek, ekkor már két gól volt az északiak előnye. A 6. percben Felix Myhre talált be Erling Haaland passza után, öt perc múlva pedig a Manchester City gólzsákja visszakapta a kölcsönt. A norvégok válogatottsági gólrekordere a félidő hajrájára fordulva előbb kihozta kereken egyesre a meccs/gól átlagát, két perccel a szünet előtt pedig 45. válogatott mérkőzésén megszerezte a 46. találatát, mindkétszer Martin Ödegaard jegyezte a gólpasszt, aki még az első játékrész ráadásában feliratkozott a gólszerzők közé. Az 5–0-s félidei eredmény után sem lassítottak a norvégok és Haaland sem, folytatták a gólgyártást. Sőt, Haaland negyedik gólja után a félidő közepén csereként beszálló Thelo Aasgaard is beszállt a termelésbe: alig 12 perc alatt triplázott – igaz, Leo Östigard belerondított a klasszikus mesterhármasába, amikor a saját kapujába talált. Haaland ötödik gólja után Aasgaard már a ráadás perceiben negyedszer is beköszönt, amivel beállította a 11–1-es végeredményt.

Noha „gyanús” lehet, hogy rekordot jelent a 11–1-es különbségű győzelem az európai vb-selejtezők során vagy éppen a  norvég labdarúgás történelmében, de egyik esetben sem az. A selejtezős csúcsot az 1970-es világbajnokság selejtezősorozata hozta, amikor a Német Szövetségi Köztársaság 12:0-ra győzött 1969. május 21-én Essenben Ciprus ellen – Gerd Müller négyszer volt eredményes. A norvég válogatott történetében is egy 12:0-s győzelem a rekord, 1946 nyarán Finnország ellen aratott ilyen arányú győzelmet. A moldovai válogatott esetében viszont a most elszenvedett vereség történelminek számít, a korábbi csúcsot négy éve a dánoktól elszenvedett 8–0-s vb-selejtezős zakó jelentette.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
6. JÁTÉKNAP
I-CSOPORT
Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)

1. Norvégia

5

5

24–3

+21

15

2. Olaszország

4

3

1

12–7

+5

9

3. Izrael

5

3

2

15–11

+4

9

4. Észtország

5

1

4

5–13

–8

3

5. Moldova

5

5

3–25

–22

0

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

vb-selejtező Erling Haaland Moldova Norvégia
Legfrissebb hírek

Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott

Magyar válogatott
1 órája

Varga kettőt fejelt, Cristiano Ronaldo is betalált a Puskás Arénában – videós összefoglaló

Foci vb 2026
1 órája

Varga Barnabás: Lehetett volna négy pont is, így meg egy van

Foci vb 2026
1 órája

Kétgólos előnyt szórakozott el Románia Cipruson; kulcsfontosságú győzelmet aratott Ausztria Boszniában

Foci vb 2026
1 órája

Hiába duplázott Varga Barnabás, mégis Portugália nyert a Puskás Arénában

Magyar válogatott
2 órája

A Zöld-foki-szigetek Kamerun legyőzésével egy lépésre a vb-től

Foci vb 2026
3 órája

Videó: Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a magyar válogatott Portugália ellen

Foci vb 2026
3 órája

„Legyen újra miénk a grund” – ezzel az élőképpel fogadták a szurkolók a magyar válogatottat

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik