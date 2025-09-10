Nemzeti Sportrádió

Haalandék 29 éve nem látott eredménnyel küldték haza Moldovát

H. Á.H. Á.
2025.09.10. 11:47
Ödegaard (balra) és Haaland – egyik – gólöröme (Fotó: Imago Images)
Amint arrólk beszámoltunk, Norvégia kedden este 11–1-re elpáholta Moldovát világbajnoki selejtezőn –Erling Haaland öt gólja mellett két gólpasszt jegyzett, s Thelo Aasgaard is négy góllal járult hozzá a győzelemhez. Noha első blikkre „rekord-gyanús” a norvég siker, utánajártunk, kiderült, a moldovaiaknál lett az.

Messze nem hétköznapi eredményt hozott az oslói Ullevaal stadionban lejátszott Norvégia–Moldova mérkőzés, a tucatnyi gól egy meccsen már öngmagában is ritka, hát még, amikor az egyik csapat két számjegyű gólig jut. A 11–1-es különbségű győzelem azonban sem az európai vb-selejtezők során, sem a norvég labdarúgás történelmében nem számít rekordnak. 

A selejtezős csúcsot az 1970-es világbajnokság selejtezősorozata hozta, amikor a Német Szövetségi Köztársaság 12:0-ra győzött 1969. május 21-én Essenben Ciprus ellen – Gerd Müller négyszer volt eredményes. A norvég válogatott történetében is egy 12:0-s győzelem a rekord, 1946 nyarán Finnország ellen aratott ilyen arányú győzelmet. A moldovai válogatott esetében viszont a most elszenvedett vereség történelminek számít, a korábbi csúcsot négy éve a dánoktól elszenvedett 8–0-s vb-selejtezős zakó jelentette.

A 11–1-es eredmény egyébként nem példa nélküli az európai vb-selejtezők történetében, korábban kétszer fordult elő. Legutóbb szinte napra pontosan 29 éve, 1996. szeptember 11-én Macedónia győzött ilyen eredménnyel Liechtenstein otthonában. Elsőként éppen a magyar válogatott aratott 11–1-es győzelmet, amikor az 1938-as világbajnokság selejtezőmérkőzésén Görögországot kalapálták el ilyen arányban a négy gólt szerző Zsengellér Gyula vezetésével a mieink, s jutottak ki a franciaországi vb-re, ahol végül ezüstérmet szereztek.

Ami egyébként a világviszonylatot illeti, a legnagyobb különbségű vb-selejtező rekordját Ausztrália tartja, amely 31–0-ra verte Amerikai Szamoát 2001. április 11-én – Archie Thompson egymaga 13 gólt szerzett. Az ausztrálok ezzel saját, két nappal korábban felállított csúcsukat adták át a múltnak, amikor Tongát győzték le 22–0-ra. Hiába abszolválta azonban Ausztrália 72–1-es (!) gólkülönbséggel az óceániai selejtezősorozat hat mérkőzését, a 2002-es világbajnokságra mégsem jutott ki, mert az Interkontinentális pótselejtezőn Uruguay harcolta ki a vb-szereplést. 

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
6. JÁTÉKNAP
I-CSOPORT
Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)

1. Norvégia

5

5

24–3

+21

15

2. Olaszország

4

3

1

12–7

+5

9

3. Izrael

5

3

2

15–11

+4

9

4. Észtország

5

1

4

5–13

–8

3

5. Moldova

5

5

3–25

–22

0

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA
Foci vb 2026
12 órája

Haaland öt, Aasgaard négy gólt szerzett – Norvégia 11–1-re elverte Moldovát!

A Manchester City ásza a tizenegyből hét gólban vállalt szerepet.

 

 

Ezek is érdekelhetik