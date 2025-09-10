Haalandék 29 éve nem látott eredménnyel küldték haza Moldovát

Messze nem hétköznapi eredményt hozott az oslói Ullevaal stadionban lejátszott Norvégia–Moldova mérkőzés, a tucatnyi gól egy meccsen már öngmagában is ritka, hát még, amikor az egyik csapat két számjegyű gólig jut. A 11–1-es különbségű győzelem azonban sem az európai vb-selejtezők során, sem a norvég labdarúgás történelmében nem számít rekordnak.

A selejtezős csúcsot az 1970-es világbajnokság selejtezősorozata hozta, amikor a Német Szövetségi Köztársaság 12:0-ra győzött 1969. május 21-én Essenben Ciprus ellen – Gerd Müller négyszer volt eredményes. A norvég válogatott történetében is egy 12:0-s győzelem a rekord, 1946 nyarán Finnország ellen aratott ilyen arányú győzelmet. A moldovai válogatott esetében viszont a most elszenvedett vereség történelminek számít, a korábbi csúcsot négy éve a dánoktól elszenvedett 8–0-s vb-selejtezős zakó jelentette.

A 11–1-es eredmény egyébként nem példa nélküli az európai vb-selejtezők történetében, korábban kétszer fordult elő. Legutóbb szinte napra pontosan 29 éve, 1996. szeptember 11-én Macedónia győzött ilyen eredménnyel Liechtenstein otthonában. Elsőként éppen a magyar válogatott aratott 11–1-es győzelmet, amikor az 1938-as világbajnokság selejtezőmérkőzésén Görögországot kalapálták el ilyen arányban a négy gólt szerző Zsengellér Gyula vezetésével a mieink, s jutottak ki a franciaországi vb-re, ahol végül ezüstérmet szereztek.

Ami egyébként a világviszonylatot illeti, a legnagyobb különbségű vb-selejtező rekordját Ausztrália tartja, amely 31–0-ra verte Amerikai Szamoát 2001. április 11-én – Archie Thompson egymaga 13 gólt szerzett. Az ausztrálok ezzel saját, két nappal korábban felállított csúcsukat adták át a múltnak, amikor Tongát győzték le 22–0-ra. Hiába abszolválta azonban Ausztrália 72–1-es (!) gólkülönbséggel az óceániai selejtezősorozat hat mérkőzését, a 2002-es világbajnokságra mégsem jutott ki, mert az Interkontinentális pótselejtezőn Uruguay harcolta ki a vb-szereplést.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

6. JÁTÉKNAP

I-CSOPORT

Norvégia–Moldova 11–1 (Myhre 6., Haaland 11., 36., 43., 52., 83., Ödegaard 45+1., Aasgaard 67., 76., 79., 90+1. – a harmadikat 11-esből, ill. Östigard 74. – öngól)