Hat góllal kikapott a női kéziválogatott Norvégiától a Posten-kupán

KÉZILABDA

Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló

NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 33–27 (17–16)

Bergen, 3000 néző. V: Dupilij, Pobedrina (ukránok)

NORVÉGIA: Lunde – Hovden 3, Skogrand 2, T. Rushfeldt Deila 5, Aardahl 5, Bakkerud 2, Wollik 5. Csere: Raasok (kapus), V. Kristiansen 1, N. Mörk 3 (2), K. Breistöl 3, Henriksen 1, L. Rushfeldt Deila 1, Aune 2. Szövetségi kapitány: Ole Gustav Gjekstad

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Grosch 3, Klujber 2, Vámos P. 1, Tóvizi 4, Kuczora 3, Márton G. 1. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Simon P. 6 (2), Szmolek 2, Csíkos 1, Hársfalvi, Bordás R., Albek 4. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 12. p.: 5–5. 16. p.: 8–7. 19. p.: 11–9. 28. p.: 15–16. 40. p.: 21–19. 45. p.: 25–20. 51. p.: 29–22

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Jobban játszottunk, mint a szerbek elleni mérkőzésen. Szemerey Zsófi teljesítménye nagyban meghatározta, hogy az első félidőben szoros volt az eredmény. A második félidő nyolcadik és tizenharmadik perce között talán a fáradtság miatt csökkent a koncentrációnk, ekkor a norvég csapat sorozatban könnyű gólokat szerzett. Bár sok gólt kaptunk, a tempó és a kapura lövések száma is magas volt. Az eredménytől függetlenül örülök annak, hogy az utolsó tizenöt percben is küzdöttünk.

A szombati másik mérkőzésen: Spanyolország–Szerbia 29–27 (13–15)

Jól kezdett a magyar csapat a Posten-kupa második fordulójában. Az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatottat saját pályáján sikerült meglepnünk, a találkozó első öt góljából négyet a mieink szereztek.

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a sikerkapitány Thórir Hergeirsson helyére a kispadra idén leülő Ole Gustav Gjekstad nem nevezte be a világ legjobb játékosát, Henny Reistadot. Ott volt viszont a kezdőben a 45 éves Katrine Lunde, aki mellett Vámos Petra, Kuczora Csenge és Klujber Katrin is utat talált a kapuba. 4–1-es vezetésünk után a vb-favorit gyorsan magához tért, és a következő idényt már Győrben megkezdő Thale Deila góljával 6–5-re átvette a vezetést.

Az első félidőben válogatottunk megmutatta, hogy a tavalyi Eb-n miért jutott be az elődöntőbe, végig nagy küzdelemre késztette a nála (még?) nagyobb erőt képviselő ellenfelét. A Klujberhez és Simon Petrához hasonlóan az FTC-vel a napokban szerződést hosszabbító Márton Gréta jó befejezésével a 28. percben ismét mi álltunk jobban, de a győri jobbszélső Emilie Hovden duplájával mégis Norvégia mehetett előnnyel a szünetre.

A fordulást követően Tóvizi Petra került főszerepbe, beállónkat sikerült többször is helyzetbe hozni, ő ezeket be is dobálta. Az olló csak a meccs háromnegyedénél nyílt ki a felek között, az utolsó tíz percnek hétgólos hátrányban kellett nekivágnunk (29–22).

A magyar válogatott 33–27-re kikapott, de a hajrában már nem nőtt tovább a különbség, ami megmutatja a csapatunk tartását. Golovin Vlagyimir együttese vasárnap egy teljesen eltérő stílusú, nála gyengébb ellenfél, Spanyolország ellen zárja a tornát. Mivel mindkét csapat legyőzte Szerbiát, a tét a Posten-kupa második helye lesz.