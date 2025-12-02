Kisbabája is a norvégok klasszisával tartott a női kézilabda-vb-re

Mint arról korábban már írtunk, Nora Mörk még a világbajnokság előtt bejelentette, hogy csak abban az esetben utazik el a tornára, ha kislánya is vele tarthat. Ez akkor még bürokratikus akadályba ütközött, a gyermeknek ugyanis nem volt útlevele – mostanra azonban úgy tűnik, sikerült megoldást találni a problémára.

A 34 éves, korábbi győri közönségkedvenc Mörk a világbajnokságon eddig csak ritkán kapott lehetőséget, a dán TV2 ugyanakkor kiemelte, hogy neki a pályán kívül is akadtak teendői. Vigyáznia kellett ugyanis kislányára, aki nemrég született, és első gyermeke a győriek korábbi csillagának. A Tyra névre keresztelt kisbabára Mörk édesanyja, Tirill vigyázott a csoportmeccsek alatt, aki ez idő alatt gyakorlatilag bébiszitterként tevékenykedett.

Mint ismert, a norvég válogatott Trierben kezdte meg világbajnoki szereplését, és a csoportkörből három győzelemmel jutott tovább. A középdöntőben már Dortmundban szerepelnek az északiak, Mörk kislánya azonban ide már nem tart édesanyjával – a csoportkör után ugyanis a nagymamával együtt hazautaztak Norvégiába. Mörk erről elmondta, kislánya nélkül valószínűleg nehéz napok elé néz majd, de igyekszik helytállni a vb hátralévő, legfontosabb szakaszában.

Hasonló helyzetben volt egyébként a győriek átlövője, Mörk válogatottbeli csapattársa, Veronica Kristiansen is, akinek idén született meg második gyermeke, Odin. A gyermek azonban nem tartott anyukájával a világbajnokságra, helyette otthon maradt Magyarországon: „Őszintén be kell vallanom, hogy megerőltető négy hétig távol lenni a gyerekektől” – mondta a helyzetről Kristiansen.

A legutóbbi vb-döntős Norvégia számára holnap (kedden) folytatódik a világbajnokság: Mörkék szerdán 20.30-tól Svédország ellen kezdik meg középdöntős szereplésüket.