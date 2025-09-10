Nemzeti Sportrádió

Felajánlotta lemondását a román szövetségi kapitány

2025.09.10. 18:46
Mircea Lucescu (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 Mircea Lucescu Románia
Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya felajánlotta lemondását.


A románok kedden 2–2-es döntetlent játszottak Cipruson a világbajnoki selejtezősorozatban. A találkozó után a 80 éves edző azt mondta: nem gyáva, és nem akarja cserbenhagyni a csapatot, de ha a román szövetségnek vannak alternatívái és tud egy életképes megoldást, akkor hajlandó lenne minden további nélkül távozni a posztjáról.

Lucescu már a ciprusi mérkőzés előtt is a támadások kereszttüzében állt – mivel múlt pénteken házigazdaként 3–0-ra kikaptak Kanadától felkészülési meccsen –, és ez csak fokozódott, miután csapata kétgólos előnyt követően pontokat veszített. Románia öt mérkőzés után mindössze hét pontot számlál csoportjában, amelyben Cipruson kívül Ausztria, Bosznia-Hercegovina és San Marino szerepel.

A válogatottat tavaly augusztus óta irányító Lucescu korábban az Internazionale, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Doneck, a szentpétervári Zenit és a Dinamo Kijev vezetőedzője, illetve a török nemzeti együttes szövetségi kapitánya volt. Hazája válogatottját 1981 és 1986 között már irányította egyszer.

Jelenleg ő az egyetlen aktív labdarúgóedző, aki már elmúlt 80 éves. Korábban csak hárman dolgoztak ebben az életkorban: a német Otto Pfister és az uruguayi Roque Máspoli szintén válogatottat irányított, a francia Roger Lemerre pedig Tunéziában volt klubedző. Lucescu hét és fél hónap múlva dönthetné meg Lemerre korrekordját.

