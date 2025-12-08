Női vízilabda: BL-sikerrel zárná az évet az FTC

Az októberi sorsolást követően már sejteni lehetett: az FTC–UVSE Magyar Kupa-elődöntő győztese toronymagas esélyese lesz a szombati döntőnek – a legutóbbi három kiírásban egyaránt döntős csapatok ezúttal már a négy között találkoztak.

Neszmély Boglárka, az FTC kapusa az M4 Sportnak: „Nagyon jó érzés, amikor ilyen jól megy a csapatnak, elöl és hátul is remekül játszottunk. Azt gondoltuk, hogy akár az utolsó támadásnál vagy védekezésnél dőlhet csak el, melyik csapat nyeri meg a kupát, de nagyon örülök, hogy így sikerült, mert mindenki kiélvezhette a döntőt. Valahogy ezúttal különösen éreztük egymást a lányokkal, én is éreztem, hová jönnek a lövések, szerintem emiatt lett ennyire sima ez a mérkőzés.”

Az elmúlt két év győztesét pénteken 12–9-re legyőző Ferencváros a Dunaújváros elleni fináléban érvényesítette is a papírformát a Laky uszodában. Sike József csapata ugyan az első negyedben jól védekezett – Keszthelyi Rita első gólját négy perc múlva követte csak Beatriz Ortiz ötméteresből –, ám elöl nem sok lehetőséghez jutott: a bekkek rendre távol tartották a dunaújvárosi lövőket, Neszmély Boglárka pedig kiemelkedően védett, Garda Krisztina, majd Borsi Ilona büntetőjét is hárította. Az FTC a második negyedben beindult, a nagyszünetben 9–3-ra vezetett, miközben Gardát remekül semlegesítették a népligetiek: 14 perc alatt kipontozódott. A Ferencváros az egyaránt négygólos Keszthelyi és Ortiz vezérletével a folytatásban tovább növelte az előnyét, 19–8-ra nyert, és 2022 után ismét megszerezte a Magyar Kupát.

NS-szakértő, a BEK-győztes Szabó Zoltán: „Az FTC-nek alul, a Dunaújvárosnak pedig felül kellett volna múlnia magát ahhoz, hogy szorosabbá váljon a kupadöntő. Tudni lehetett, hogy a ferencvárosiak a finálé esélyesei – két és fél hete a dunaújvárosi bajnokit viszonylag simán nyerte meg az FTC, jobb a játékosállománya. A Dunaújvárosnak hatalmas meglepetés kellett volna a sikerhez, amihez először is világklasszis kapusteljesítményre lett volna szüksége, de bármennyire is jó kapus Kakas Krisztina és Maczkó Lilla, nem sikerült ezt elérniük a döntőben, miközben Garda Krisztina, az egyik legrutinosabb hamar kipontozódott. A Ferencváros klasszisai egyénileg és csapatszinten is hozták azt, ami egy ilyen sima döntőhöz kellett. A bajnokság esélyesei is a zöld-fehérek, miközben az UVSE-ből elment néhány kulcsjátékos a nyáron, az FTC-hez pedig három világklasszis érkezett. Mégis azt mondom, különösen az elődöntőben látott mérkőzésük alapján, hogy nem szabad leírni az UVSE-t, bármikor, bármilyen összeállításban képes felvenni a versenyt az egymás elleni találkozóikon is.”

„Az UVSE elleni elődöntőben kicsit feszülten játszottunk, de hatalmas csapatmunkával többször visszajöttünk mínusz kettőről. Ezúttal felszabadultan tudtunk játszani, szerintem ez jelentette a különbséget – mondta Keszthelyi Rita az M4 Sportnak a döntő után. Az FTC klasszisa tizedik alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, míg a BVSC-t 14–11-re legyőző UVSE bronzérmes lett. – Nagyon örülök, hogy itt tartunk, és ez a kupagyőzelem lendületet adhat nekünk a hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzésre Athénban, ahol nyernünk kell. Remélem, sikerrel zárjuk az évet.”

Matajsz Márk csapata szombaton ugrik medencébe utoljára ebben az évben, a Bajnokok Ligája-csoportkör negyedik fordulójában a Vuliagmeni vendégeként. A C-csoportot 8 ponttal vezetik a görögök, az FTC második 7 ponttal.