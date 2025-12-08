Itt a válasz Szalahnak, sajtóhírek szerint kimarad az Inter elleni keretből

A Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa, Mohamed Szalah az elmúlt három bajnokin nem került be a kezdőbe, ami példátlan a karrierjében. Ez a helyzet korábban elképzelhetetlen volt, így nem csoda, hogy a játékos szombaton rendkívül őszintén nyilatkozott.

„Nem tudom, mit mondjak. Elképesztő, hogy sorozatban harmadszor ültem végig a meccset a padon. Rendkívül csalódott vagyok. Annyira sokat tettem ezért a klubért, főleg az előző idényben… Úgy érzem, a klub a busz alá lökött” – fogalmazott Szalah szombaton.

Mindezért most könnyen lehet, hogy büntetést kap, sőt, az sem lehetetlen, hogy többet nem lép pályára a Liverpoolban. Az angol sajtó szerint a szombati nyilatkozat után Arne Slot és a klub vezetősége hosszan egyezkedett arról, mi legyen az egyiptomi klublegenda sorsa. Fabrizio Romano, átigazolási ügyekben mérvadónak tekinthető újságíró hétfő délelőtti Twitter-bejegyzésében arról írt, könnyen lehet, hogy a 33 éves egyiptomi büntetésből nem lesz az Inter elleni BL-meccsen a keret tagja. Ugyanakkor megbízhatóságukról kevésbé ismert lapok arról írnak, az sem elképzelhetetlen, hogy Szalah már egyáltalán nem lép pályára a Liverpool színeiben.

Az egyiptomi csatár ugyanis minden bizonnyal részt vesz hazája válogatottjával a december 21-én kezdődő Afrika-kupán, ami azt jelenti, hogy a hétvégi Brighton elleni mérkőzést követően már csatlakoznia kellene a „fáraókhoz”. Mindenesetre, az ilyen jellegű, nyilvánosságban intézett kritikák általában ritkán zárulnak békés megállapodással, így akár még az is előfordulhat, hogy Szalah Afrikából már egy másik csapat játékosaként térne vissza Európába – már feltéve, ha nem passzolná el őt a Liverpool mondjuk az arab világba...

Szalah nyilvánosság előtt intézett kritikájára egyébként Wayne Rooney is reagált, a Manchester United legendás támadója szerint Szalah éppen most teszi tönkre az elmúlt nyolc évben felépített liverpooli örökségét.