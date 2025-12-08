Bajba kerülhet Milák Kristóf: megvonhatják a fizetését, ha nem áll újra edzésbe – sajtóhír

Mint arra az Index hétfői cikkében emlékeztetett, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf már 16 hónapja nem edz. A portál a múlt hét végén olyan információ birtokába jutott, hogy az úszó december közepéig kapott haladékot; ha addig nem kezdi el az uszodai tréningeket, munkáltatója, a Budapesti Honvéd nem folyósítja többmilliós fizetését.

A pénzcentrum.hu-ra hivatkozva az Index arról is írt, hogy Milák cégének, a 2019-ben alakult Athlete & Marketing Kft.-nek a nettó árbevétele 2023-ban 31.7 millió, 2024-ben 78.1 millió forint volt. Ebben minden bizonnyal a Honvédtól húzott fizetésén felül benne vannak a MOL-tól és a Visától kapott szponzori bevételek is. Ezen felül a párizsi olimpián elért egy-egy arany- és bronzérmével összesen 55 millió, utóbbiért pedig 39.27 millió forint adómentes jutalmat kapott.

Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke is megszólalt alkalmazottja helyzetéről: „Tény és való, hogy Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik – mondta Gergely Milákról, aki az utóbbi években három világbajnokságot hagyott ki. – És az is igaz, hogy az óra ketyeg, fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Arra azonban nem akarok konkrét választ adni, hogy elzárjuk-e a pénzcsapot, és ha igen, akkor mikor. Még mindig hiszek abban, hogy Kristóf visszatér a medencébe, de a hit nem elég, munka is kellene.”

A szintén kétszeres olimpiai bajnok Gergely azt is hangsúlyozta, Milák örökké nem élhet meg csak abból, hogy olimpiai bajnok. Szavai szerint ezt az élet minden területén, folyamatosan sugároznia kell magából az embernek. Márpedig szerinte Milák ezt most nem teszi meg.

Milák egyébként a klubjától kapott fizetésén felül az állam által folyósított Gerevich Aladár-sportösztöndíjra is jogosult, a Magyar Úszószövetség álláspontja azonban az, hogy amennyiben a Honvéd felfüggeszti, illetve leállítja Milák fizetésének folyósítását, abban az esetben a MÚSZ is javasolja a sportállamtitkárságnak, hogy törölje Milákot a sportösztöndíjra jogosult sportolók köréből.