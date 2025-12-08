Megjelent a Sport 2025 évkönyv

OLIMPIA UTÁNI ÉV volt a 2025-ös, de nagyon erős, az elért eredmények azt mutatják, vannak bőven tartalékai a magyar sportnak – Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke indította így a Sport 2025 évkönyv bemutatóját hétfőn a budai Vakvarjú Vár étteremben.

A Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkárságának támogatásával megjelent impozáns kiadvány kapcsán Csisztu Zsuzsa, lapunk főmunkatársa, a MOB médiabizottságának az elnöke az eseményen a Magyar Sportújságírók Szövetséget (MSÚSZ) képviselte, s hangsúlyozta, az immár nyolc esztendővel ezelőtt életre hívott Nagy Béla-program keretében hatodik alkalommal működik együtt a MOB és a MSÚSZ.

„A Nagy Béla-program elsősorban az írottsajtós kollégáknak kíván lehetőséget. Hiszünk abban, hogy a papírra nyomott gondolatok és képek örökérvényűek. Alkotói oldalról igazi csemege ez az évkönyv, van lehetőség elemelkedni a mindennapi sportújságírás, sokszor, sok esetben darálószerű munkájától.”

Ha már alkotók: a sportévkönyvben ezúttal is megmutatták-megmutatják magukat a Nemzeti Sport újságírói, a jelenlegi munkatársak közül tizenegyen jegyeznek anyagot az idei kiadványban.

A kiadványt 12 éve szerkesztő Amler Zoltán, lapunk korábbi szerkesztője elmondta, több mint egymillió karakter, több mint ötszáz fotó van a könyvben: „Tervezni, összerakni ezt a könyvet mindig egyszerre könnyű és nehéz. Könnyű, mert lubickolhatunk, a MOB szabad kezet ad nekünk, így a sport teljes spektrumát lefedjük, a kiadványban nem csak az olimpiai sportágak szerepelnek. És mindig nehéz, mert akár dupla ekkora terjedelemben is meg tudnánk jelenni.”

Az 512 oldalas kiadványban 2025 sikeres sportolói nagyobb terjedelemben kaptak helyt, közülük a könyvbemutatón Lékai Máté kézilabdázó, Csikós Zsóka kajakos és Rabb Krisztián kardvívó volt jelen – mindannyian megtisztelőnek érzik, hogy ott szerepelnek az évkönyv lapjain, s a két fiatalabb, vagyis Csikós Zsóka és Rabb Krisztián annak a reményének adott hangot, hogy a következő években is az jellemzi majd a december elejét az életükben, hogy megnézhetik, mekkora terjedelemben foglalkozik velük az évkönyv.

A könyvbemutató pódiumbeszélgetés követte – a milánó-cortinai olimpiai résztvevőkkel, Brunner Blanca hódeszkással, Kónya Ádám sífutóval és Bánhidi Ákossal, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatójával.