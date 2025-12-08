Három-négy hónapig nem számíthat védője játékára a Real Madrid

Éder Militao vasárnap, a Celta Vigo elleni bajnokin (0–2) szenvedett sérülést, és emiatt nem is tudta folytatni a játékot.

A másnap elvégzett orvosi vizsgálatok a legrosszabb várakozásokat erősítették meg: a hosszú sérüléséből nemrég visszatérő Militao combizomszakadást szenvedett, és három-négy hónapig biztosan nem állhat a csapat rendelkezésére.

Militao az elmúlt években többször is sérüléssel bajlódott, először 2023 augusztusában dőlt ki hosszabb időre, majd egy évvel később is újból megsérült. Ezt követően már úgy tűnt, hogy visszanyerte a régi formáját, amikor az újabb sérülés egy újabb kényszerpihenőre kötelezi.