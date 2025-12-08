Nemzeti Sportrádió

Három-négy hónapig nem számíthat védője játékára a Real Madrid

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 15:18
null
Éder Militao (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid sérülés spanyol foci Celta Vigo Éder Militao
Combizomszakadás miatt három-négy hónapig nem léphet pályára a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid brazil középhátvédje, Éder Militao.

Éder Militao vasárnap, a Celta Vigo elleni bajnokin (0–2) szenvedett sérülést, és emiatt nem is tudta folytatni a játékot.

A másnap elvégzett orvosi vizsgálatok a legrosszabb várakozásokat erősítették meg: a hosszú sérüléséből nemrég visszatérő Militao combizomszakadást szenvedett, és három-négy hónapig biztosan nem állhat a csapat rendelkezésére.

Militao az elmúlt években többször is sérüléssel bajlódott, először 2023 augusztusában dőlt ki hosszabb időre, majd egy évvel később is újból megsérült. Ezt követően már úgy tűnt, hogy visszanyerte a régi formáját, amikor az újabb sérülés egy újabb kényszerpihenőre kötelezi.

 

Real Madrid sérülés spanyol foci Celta Vigo Éder Militao
Legfrissebb hírek

Neymarra újabb térdműtét vár, de szeretne ott lenni a vb-n

Minden más foci
7 órája

Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

Spanyol labdarúgás
7 órája

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

Spanyol labdarúgás
18 órája

La Liga: feszült hangulatú meccsen ikszelt egymással a Valencia és a Sevilla

Spanyol labdarúgás
23 órája

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 23:49

Real Madrid: megint hosszabb időre kidőlt Trent Alexander-Arnold

Spanyol labdarúgás
2025.12.04. 14:07

Mbappé-show a bilbaói katlanban, megszakadt a Real Madrid rossz sorozata

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 20:55

La Liga: szektorbezárással büntették a Sevillát a derbin történtek miatt

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 14:47
Ezek is érdekelhetik