Nemzeti Sportrádió

Negyedik lett a magyar válogatott a rövid pályás úszó Eb-n

Vágólapra másolva!
2025.12.08. 11:48
null
Sárkány Zalán 800 gyorson szerezte a magyar küldöttség egyetlen aranyán Lublinban (Fotó: Getty Images)
Címkék
úszás úszó Eb rövid pályás úszó Eb
Az előkelő negyedik helyen zárta a pontversenyt a magyar úszóválogatott a lengyelországi Lublinban vasárnap zárult rövidpályás Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség honlapja kiemelte, hogy ugyan az egy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel az éremtáblázaton a 12. lett a csapat, de a rengeteg döntős helyezésének köszönhetően a pontversenyben csak az olaszok, a hollandok és a németek előzték meg, s többek között az egyébként több érmet szerzett francia, spanyol, lengyel és brit csapatnál is előrébb végzett.

Az Eb-n nem csupán a válogatott összteljesítményét értékelték, hanem a versenyzők egyéni úszásait is és az időeredményeket egy pontszámítás alapján abszolút sorrendbe állító rangsorban három magyar is a legjobb tíz közé került: Ábrahám Minna a nők között ötödik lett a 200 méter gyorson elért – ezüstérmet erő – idejével (1:51.47 perc), amiért 12 ezer euró járt neki. A férfiaknál a 800 méteren bajnok Sárkány Zalán 1500 méteren produkált ezüstös időeredménye (14:15.51 perc) a hatodik, Betlehem Dávid 1500-as ideje (14:19.65 perc) – amivel negyedikként ért célba – pedig a nyolcadik helyet érte az abszolút sorrendben. Ezzel előbbi 11 ezer, utóbbi pedig 9 ezer eurót érdemelt ki.

A lengyelországi Európa-bajnokságon Sárkány 800 gyorson arany-, 1500 gyorson ezüstéremmel zárt, Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó (Szabó, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Ábrahám) második volt, Késely Ajna pedig harmadik lett 1500 méter gyorson.

úszás úszó Eb rövid pályás úszó Eb
Legfrissebb hírek

Bajba kerülhet Milák Kristóf: megvonhatják a fizetését, ha nem áll újra edzésbe – sajtóhír

Úszás
50 perce

Rövid pályás úszó Eb: Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson

Úszás
16 órája

Rövid pályás úszó Eb: Sárkány, Szabó-Feltóthy és a női vegyes váltó is döntőbe jutott

Úszás
Tegnap, 11:22

Úszás: Kós Hubert 200 háton is nyert a US Openen

Úszás
Tegnap, 7:23

Úszás: Sárkány hét aranyat, Antal kilenc, Jackl öt érmet nyert

Utánpótlássport
2025.12.06. 21:16

Sárkány Zalán rövid pályás Európa-bajnok 800 méteres gyorsúszásban

Úszás
2025.12.06. 19:41

Hét magyar továbbjutó szombat délelőtt a rövid pályás úszó Európa-bajnokságon

Úszás
2025.12.06. 13:12

Úszás: Kós Hubert győzött 100 háton a US Openen

Úszás
2025.12.06. 08:09
Ezek is érdekelhetik