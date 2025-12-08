Negyedik lett a magyar válogatott a rövid pályás úszó Eb-n

A magyar szövetség honlapja kiemelte, hogy ugyan az egy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel az éremtáblázaton a 12. lett a csapat, de a rengeteg döntős helyezésének köszönhetően a pontversenyben csak az olaszok, a hollandok és a németek előzték meg, s többek között az egyébként több érmet szerzett francia, spanyol, lengyel és brit csapatnál is előrébb végzett.

Az Eb-n nem csupán a válogatott összteljesítményét értékelték, hanem a versenyzők egyéni úszásait is és az időeredményeket egy pontszámítás alapján abszolút sorrendbe állító rangsorban három magyar is a legjobb tíz közé került: Ábrahám Minna a nők között ötödik lett a 200 méter gyorson elért – ezüstérmet erő – idejével (1:51.47 perc), amiért 12 ezer euró járt neki. A férfiaknál a 800 méteren bajnok Sárkány Zalán 1500 méteren produkált ezüstös időeredménye (14:15.51 perc) a hatodik, Betlehem Dávid 1500-as ideje (14:19.65 perc) – amivel negyedikként ért célba – pedig a nyolcadik helyet érte az abszolút sorrendben. Ezzel előbbi 11 ezer, utóbbi pedig 9 ezer eurót érdemelt ki.

A lengyelországi Európa-bajnokságon Sárkány 800 gyorson arany-, 1500 gyorson ezüstéremmel zárt, Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó (Szabó, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Ábrahám) második volt, Késely Ajna pedig harmadik lett 1500 méter gyorson.