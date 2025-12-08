Milánó 2026: hét mérkőzéssel tesztelik a fő jégkorongcsarnokot

Az olasz szövetség bejelentése szerint az első két napon az Olasz Kupa és az olasz bajnokság (IHL Serie A) elődöntőit rendezik, míg a zárónapon a két döntő mellett a Serie A bronzmeccsére is sor kerül.

Az olimpiai szervezőket világszinten számos kritika érte, amiért jelentős csúszással halad a beruházás. Alapesetben már közel egy éve állnia kellene a 16 ezer férőhelyes csarnoknak, és a hétfőn (ma) kezdődő, a magyar válogatottat is felvonultató junior (U20) divízió I/B-világbajnokságot is a Santagiuliában tartották volna, ám át kellett helyezni a kisebb, szintén olimpiai helyszínnek számító Rho Fierába.

Az olimpián, 12 év szünet után az NHL-es sztárok is szerepelnek majd, azonban amint a liga képviselői jelezték, sajnálattal szembesültek azzal, hogy a létesítmény még mindig nincs kész, ráadásul a jégfelület 90-120 centiméterrel kisebb lesz, mint az előírt szabvány.

Az ötkarikás hokitornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt, és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak.