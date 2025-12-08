Tekvandó: díjazták az év legjobb utánpótláskorú versenyzőit

A 2025-ös esztendő újabb sikeres évként vonul be a magyar tekvandó történetébe, amit az utóbbi esztendők alapján hazai sikersportágnak is nevezhetünk.

Már a még mindig csak 19 éves Márton Viviana tavalyi olimpiai bajnoki aranyérmét is megelőzték kiváló eredmények, idén pedig az említett klasszis ikertestvére, Luana ünnepelhetett felnőttvilágbajnoki címet, ugyanezen az eseményen Viviana másodikként zárt.

De nemcsak a „nagyok”, hanem az utánpótlás mezőnyében is bőven volt mit figyelni, világversenyeken és más kiemelt nemzetközi viadalokon is szurkolhattunk magyar indulóknak.

A legnagyobb sikert a korosztályos megméretéseken Salim Kamilah érte el, aki a novemberben Svájcban megrendezett junior Európa-bajnokságon épphogy lemaradt az aranyéremről, második lett a 44 kilogrammosok között. Előtte a női és a „normál” felnőtt-vb-n is az ötödik helyen végzett, a nyári EYOF-on pedig nem tudták megállítani, a dobogó legfelső fokára állt fel.

Nem meglepő, hogy a Magyar Taekwondo Szövetség évzáró eseményén őt választották meg az év junior női sportolójának. A kategóriában a fiúknál Hizó Kristóf teljesítményét ismerték el, míg a kadétok között Vértes Zarát és Sztanó Leventét ismerték el.

„Szerintem ez volt az eddigi legsikeresebb évem, Grand Prix-kvalifikációt is ünnepelhettem, több szép érmet különböző eseményeken – mondta az Utánpótlássportnak az eseményen a kadét Eb-n is járó Vértes. – Óriási élmény volt az Európa-bajnokságon szerepelni, bár a hasonló nagy nemzetközi versenyekhez képest nincs óriási különbség. Talán az, hogy több országból érkeznek tekvandósok. Én is szeretnék egyszer kijutni az olimpiára, és lehetőleg megnyerni!”

„Nekem is összejött a GP-kvalifikáció, az EYOF-on is megmérethettem magamat, amelyen egy győztes meccsem volt, majd a világelső grúz sráctól kaptam ki – fogalmazott Hizó, aki a junior Eb-n kilencedik lett. – A legnagyobb esemény kétségkívül az Eb volt. Az álmom nekem is az olimpiai kvalifikáció és a végső győzelem, rövid távon, jövőre pedig az ifjúsági olimpián és a vébén szeretnék ott lenni, és minél jobban szerepelni.”

Kérésünkre a szövetség elnöke, dr. Márton Zsolt Krisztián is értékelte az évet.

Csodálatos fejlődésen ment végig a tekvandósport idén,

ebben természetesen az utánpótlásnak is nagy szerepe van. A korosztályos eredmények közül kiemelném Salim Kamilah szerepléseit, a felnőttvébén ötödik lett, kicsivel maradt le a dobogóról, nagy reménységnek tartjuk. Mellette természetesen ott van a többi utánpótláskorú tekvandós – összegzett a sportvezető. – A Márton ikrek fantasztikus versenyzők, nagyon becsüljük őket; ilyen csoda, mint ők, százévente születnek. A csúcson vannak, de ott is kell maradni, amihez a folytatásban is rengeteg munka kell. Soha ilyen mértékű támogatást még az utánpótlásunk nem kapott, mint idén a sportállamtitkárságtól; növekszik a versenyzői szám, rekordokat döntöttünk az eseményeken, bízom a hasonló folytatásban!”

A díjazottak teljes listája ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön balról: Bán Diána, Hizó Kristóf, Vértes Zara, Bailey Kelen, Nagy Ádám, László Alexa és Takács Gábor Forrás: MTSZ)