Nemzeti Sportrádió

Szolnoki Olivér nyerte a biliárdozók spanyol nyílt bajnokságát

Vágólapra másolva!
2025.12.08. 13:30
null
Szolnoki Olivér újabb sikert ért el (Fotó: Nemzeti Versenysport-szövetség)
Címkék
Nemzeti Versenysport-szövetség Szolnoki Olivér biliárd
A Világjátékok-győztes Szolnoki Olivér megnyerte a pool biliárdozók európai profi versenysorozatába tartozó spanyol nyílt bajnokságot, a Predator Spanish Opent.

A Nemzeti Versenysport-szövetség (NVSZ) honlapjának hétfői híre szerint a magyar játékos a Gandiában rendezett torna során nagyszerűen teljesített, az elődöntőbe magabiztosan jutott be. Ott aztán óriási csatát vívott a lengyel Hubert Lopotkóval, aki Szolnoki Olivér 9:5-ös vezetése után 9:9-re egyenlített, a döntőjátszmában viszont a veszprémi biliárdozó volt a jobb. Szolnoki Olivér ezután a fináléban már izgalommentes mérkőzésen, 10:3-ra győzte le a német Luca Mennt.


A magyar biliárdozó a spanyolországi versenyen tulajdonképpen hozta az elmúlt időszakban mutatott formáját, ugyanis közvetlenül az egyéni verseny előtt a kínai Csang Mu-jennel közösen megnyerte a szintén Gandiában rendezett, 100 ezer dollár összdíjazású vegyes páros-viadalt, a Little Monster Mixed Doubles Opent.

 

Nemzeti Versenysport-szövetség Szolnoki Olivér biliárd
Legfrissebb hírek

Világjátékok: Szolnoki Olivér aranyérmes biliárdban

Egyéb egyéni
2025.08.14. 08:24

A biliárdozó Szolnoki Olivér döntős a világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.08.13. 14:55

Sznúker: Révész Bulcsú képes lehet meccset nyerni Budapesten

Egyéb egyéni
2025.01.03. 06:50

Sznúker: Révész Bulcsú a főtáblára jutott az English Openen!

Egyéb egyéni
2024.09.16. 15:31

NVESZ: Mészáros János maradt a szervezet első embere

Egyéb egyéni
2021.10.12. 16:19

Videó: ezt így akarta? David Luiz biliárdban is megcsillogtatta tudását

Angol labdarúgás
2021.06.18. 16:47

Darts: Phil Taylor biliárddákóra cseréli a nyilakat

Egyéb egyéni
2021.04.19. 19:50

Millió dolláros bébi, A bunyós, Családi bunyó – íme, a 100 legjobb sportfilm (7.)

Amerikai sportok
2020.06.22. 14:04
Ezek is érdekelhetik