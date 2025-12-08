Szolnoki Olivér nyerte a biliárdozók spanyol nyílt bajnokságát

A Nemzeti Versenysport-szövetség (NVSZ) honlapjának hétfői híre szerint a magyar játékos a Gandiában rendezett torna során nagyszerűen teljesített, az elődöntőbe magabiztosan jutott be. Ott aztán óriási csatát vívott a lengyel Hubert Lopotkóval, aki Szolnoki Olivér 9:5-ös vezetése után 9:9-re egyenlített, a döntőjátszmában viszont a veszprémi biliárdozó volt a jobb. Szolnoki Olivér ezután a fináléban már izgalommentes mérkőzésen, 10:3-ra győzte le a német Luca Mennt.



A magyar biliárdozó a spanyolországi versenyen tulajdonképpen hozta az elmúlt időszakban mutatott formáját, ugyanis közvetlenül az egyéni verseny előtt a kínai Csang Mu-jennel közösen megnyerte a szintén Gandiában rendezett, 100 ezer dollár összdíjazású vegyes páros-viadalt, a Little Monster Mixed Doubles Opent.