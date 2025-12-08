Nemzeti Sportrádió

Rekordmezőnnyel tért vissza a Jószolgálati E-sport Mikulás Kupa a Gamerlandbe

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 14:14
null
Címkék
EA FC 25 Mikulás Kupa jótékonyság
Múlt hét pénteken ismét ünnepi hangulat töltötte meg a kaszásdűlői Gamerlandet, ahol második alkalommal rendezték meg a Jószolgálati E-sport Mikulás Kupát. A Civilút Alapítvány és a Magyar Gamer Szövetség közös kezdeményezése idén minden eddiginél nagyobb sikert aratott: rekordot döntő, 50 fős mezőny érkezett a pályára lépni vágyó fiatalokkal.

A rendezvényen 7 gyermekotthon lakói vettek részt, akik számára a nap nem csupán egy e-sportverseny volt, hanem igazi közösségi élmény és felejthetetlen ünnepi program. A digitális Mikulás ezúttal is ajándékkal, jókedvvel és a fair play szellemével érkezett – a gyerekek pedig hatalmas lelkesedéssel fogadták.

A szervezés jelentőségét Kolozsi Patrik, a Magyar Gamer Szövetség elnöke is kiemelte: „Számunkra az a legfontosabb, hogy a játék élményt, közösséget és esélyt adjon – a Jószolgálati Mikulás Kupa pontosan ezt bizonyítja.”

A tornán az FC 25 virtuális pályáin mérkőztek meg egymással a játékosok, ahol a gólok mellett a sportszerű pillanatok is főszerepet kaptak. A csoportmeccsek és az egyenes kieséses szakasz izgalmas mérkőzéseket hozott, amelyek többször is igazi futballstadion-hangulatot teremtettek a Gamerlandben. A gyermekotthonokból érkező csapatok könnyedén összebarátkoztak, közösen szurkoltak egymásnak, és a nap folyamán több új barátság is született.

A Mikulás Kupa azonban több volt, mint egyszerű játékverseny: a szervezők célja az volt, hogy bemutassák, hogyan lehet a képernyőidőt pozitív, fejlesztő, közösségépítő élménnyé alakítani. A résztvevők a játék izgalmai mellett megélhették a csapatszellem erejét, az együttműködés fontosságát és azt, hogy a digitális világ megfelelő keretek közt értéket teremthet.

A nap végén minden résztvevő Mikulás-csomagot, a versenyzők pedig oklevelet kaptak – a gyerekek pedig már most jelezték, hogy jövőre is szeretnének indulni. A szervezők megerősítették: a Mikulás Kupa hagyományt teremtett, és a következő években további, hasonló közösségi e-sportprogramokkal is készülnek.

A hangulat, az élmények és a rekord létszám egyaránt azt mutatja: a Jószolgálati Mikulás Kupa mára valódi ünnepi e-sport eseménnyé nőtte ki magát, amelynek központjában a játék öröme, a közösség és a gyerekek támogatása áll.

 

 

EA FC 25 Mikulás Kupa jótékonyság
Legfrissebb hírek

„Az öröm mindenkié” – csaknem kétszáz gyermek a magyar Barca-akadémia jótékonysági gáláján

Egyéb egyéni
2025.12.03. 10:13

A példamutatás bajnokait ünnepelték

Egyéb egyéni
2025.11.25. 22:21

Jótékonyság: Losonczi Dávid ezúttal templomfelújításhoz járul hozzá

Birkózás
2025.10.29. 11:19

NS-jótékonyság: amerikai veterán birkózók a Bethesda kórházban

Birkózás
2025.10.18. 08:53

Szalai Ádámék valóra váltották egy súlyosan beteg kisfiú álmát – képek

Magyar válogatott
2025.09.09. 20:22

Vízilabda: a Démétér Ház által támogatott gyermekek játszhattak együtt a vb-ezüstérmes női válogatott tagjaival

Vízilabda
2025.09.06. 15:05

NS-jótékonyság: Adni Jó kispályás focitorna 21. alkalommal

Egyéb egyéni
2025.08.23. 11:06

NS-jótékonyság: futás a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány javára

Egyéb egyéni
2025.08.22. 09:35
Ezek is érdekelhetik