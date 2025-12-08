Helena Elver: A magyarok folyamatosan jöttek ránk minden párharcban
A japánok elleni 26–26-os döntetlen után vasárnap teljesen másik arcát mutatta női kézilabda-válogatottunk. Golovin Vlagyimir csapata jól játszott, a második félidőben öt góllal is vezetett, Dániának ezután minden erőfeszítésére szüksége volt, hogy 28–27-re megfordítsa a világbajnoki középdöntős rangadót.
„Nem gondolnám, hogy a magyar válogatott meglepett volna minket, pontosan azt csinálta, amire számítottunk, viszont azt nagyon jól végrehajtotta” – mondta lapunknak Helena Elver, a dánok játékosa. – „Fizikailag nagyon nehéz meccset játszottunk, a magyarok folyamatosan, százszázalékos intenzitással jöttek ránk minden párharcban, legyen szó támadásról vagy védekezésről. Át kellett beszélnünk a dolgokat, hogy mi az az egy-két dolog, amiben változtatnunk kell ahhoz, hogy megfordítsuk az állást.”
A 27 éves győri irányító az első percekben óriási párharcot vívott Simon Petrával, hogy melyikük tudja látványosabb megmozdulásokkal előnybe juttatni csapatát. Nem mellékes, hogy míg Elver le tudott menni a meccs középső szakaszában pihenni és energikusan szállhatott vissza a hajrában, a magyar játékosnak Vámos Petra betegsége miatt szinte végig a pályán kellett lennie. Simon az 52. percig tökéletesen játszott, majd a fáradtság miatt egy-két hibát elkövetett, de ez egy nyolc gólt szerző és négy gólpasszt kiosztó játékosnak nem felróható.
Elver az utolsó percekben is frissen mozgott, az 56. percben és másfél perccel a vége előtt is kiharcolt egy-egy hétméterest – ezek közül Anne Mette Hansen csak az elsőt tudta bedobni Szemerey Zsófinak –, majd a dudaszó előtti pillanatban blokkolta Klujber Katrin egyenlítési kísérletét.
„A győzelemhez meg kellett állítanunk a lerohanásaikat, ehhez a második félidőre átalakítottuk a védekezési stratégiánkat. Ez a változtatás a kapusainknak is segített, hogy könnyebben tudjanak védeni. Emellett elkezdtünk futni, és nagyobb sebességgel támadni, ami mindig az egyik legnagyobb kulcsa az ilyen meccseknek” – mondta a dán siker titkáról Elver, aki egyelőre nagyon élvezi a közös munkát a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpárossal.
Első komolyabb tesztjét megoldotta a vb-címre törő Dánia, amely a középdöntős csoportunk megnyerésével a fináléig elkerüli Norvégiát – már amennyiben a két favorit eljut a mindent eldöntő találkozóig. A norvégok eddig érinthetetlenek a tornán, a hat meccsüket az alábbi különbséggel nyerték meg: 15, 25, 12, 13, 23, 21. Nem biztos, hogy kedden Montenegró ennél sokkal nagyobb ellenállásra tudja majd késztetni az olimpiai és Európa-bajnokot… A dánok ellenfele a szerdai negyeddöntőben a hétfő esti francia–holland rangadó vesztese lesz.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13)
Rotterdam, 2840 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi, KLUJBER 6 (2), SIMON P. 8 (1), Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Faragó Lea, ALBEK 4, Bordás R., Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács Anett, Hársfalvi. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
DÁNIA: A. Kristensen – Aagot 6 (4), Möller 1, Haugsted, Anne M. Hansen 2 (1), K. Jörgensen 1, Friis 2. Csere: MILLING (kapus), BARDRUM-LARSEN 4, ELVER 3, SCAGLIONE 3, Halilcevic 3, Östergaard Jensen 3, Thestrup. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 5–6. 15. p.: 8–6. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 34. p.: 18–15. 42. p.: 23–18. 47. p.: 24–22. 50. p.: 26–24. 56. p.: 26–28
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 8/5
|1. Dánia
5
5
–
–
179–126
+53
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
3
1
1
145–125
+20
7
|3. Románia
5
3
–
2
164–141
+23
6
|4. Japán
5
2
1
2
126–137
–11
5
|5. Svájc
5
1
–
4
118–155
–37
2
|6. Szenegál
5
–
–
5
107–155
–48
0