Helena Elver: A magyarok folyamatosan jöttek ránk minden párharcban

SZENDREI ZOLTÁN
• Rotterdam
2025.12.08. 12:07
null
Elver (6) és társai nagy küzdelemben gyűrték le Tóvíziéket (Fotó: Árvai Károly)
A magyar női kézilabda-válogatott nagyon megnehezítette a világbajnokság egyik fő esélyese, Dánia dolgát. A két csapat 28–27-es dán sikerrel véget érő találkozója után a győriek irányítója, Helena Elver értékelte a Nemzeti Sportnak a látottakat.

A japánok elleni 26–26-os döntetlen után vasárnap teljesen másik arcát mutatta női kézilabda-válogatottunk. Golovin Vlagyimir csapata jól játszott, a második félidőben öt góllal is vezetett, Dániának ezután minden erőfeszítésére szüksége volt, hogy 28–27-re megfordítsa a világbajnoki középdöntős rangadót.

„Nem gondolnám, hogy a magyar válogatott meglepett volna minket, pontosan azt csinálta, amire számítottunk, viszont azt nagyon jól végrehajtotta” – mondta lapunknak Helena Elver, a dánok játékosa. – „Fizikailag nagyon nehéz meccset játszottunk, a magyarok folyamatosan, százszázalékos intenzitással jöttek ránk minden párharcban, legyen szó támadásról vagy védekezésről. Át kellett beszélnünk a dolgokat, hogy mi az az egy-két dolog, amiben változtatnunk kell ahhoz, hogy megfordítsuk az állást.”

A 27 éves győri irányító az első percekben óriási párharcot vívott Simon Petrával, hogy melyikük tudja látványosabb megmozdulásokkal előnybe juttatni csapatát. Nem mellékes, hogy míg Elver le tudott menni a meccs középső szakaszában pihenni és energikusan szállhatott vissza a hajrában, a magyar játékosnak Vámos Petra betegsége miatt szinte végig a pályán kellett lennie. Simon az 52. percig tökéletesen játszott, majd a fáradtság miatt egy-két hibát elkövetett, de ez egy nyolc gólt szerző és négy gólpasszt kiosztó játékosnak nem felróható.

Elver az utolsó percekben is frissen mozgott, az 56. percben és másfél perccel a vége előtt is kiharcolt egy-egy hétméterest – ezek közül Anne Mette Hansen csak az elsőt tudta bedobni Szemerey Zsófinak –, majd a dudaszó előtti pillanatban blokkolta Klujber Katrin egyenlítési kísérletét.

„A győzelemhez meg kellett állítanunk a lerohanásaikat, ehhez a második félidőre átalakítottuk a védekezési stratégiánkat. Ez a változtatás a kapusainknak is segített, hogy könnyebben tudjanak védeni. Emellett elkezdtünk futni, és nagyobb sebességgel támadni, ami mindig az egyik legnagyobb kulcsa az ilyen meccseknek” – mondta a dán siker titkáról Elver, aki egyelőre nagyon élvezi a közös munkát a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpárossal.

Első komolyabb tesztjét megoldotta a vb-címre törő Dánia, amely a középdöntős csoportunk megnyerésével a fináléig elkerüli Norvégiát – már amennyiben a két favorit eljut a mindent eldöntő találkozóig. A norvégok eddig érinthetetlenek a tornán, a hat meccsüket az alábbi különbséggel nyerték meg: 15, 25, 12, 13, 23, 21. Nem biztos, hogy kedden Montenegró ennél sokkal nagyobb ellenállásra tudja majd késztetni az olimpiai és Európa-bajnokot… A dánok ellenfele a szerdai negyeddöntőben a hétfő esti francia–holland rangadó vesztese lesz.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13) 
Rotterdam, 2840 néző. Vezette: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi, KLUJBER 6 (2), SIMON P. 8 (1), Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton G. 3. Csere: Bukovszky (kapus), Papp N., Faragó Lea, ALBEK 4, Bordás R., Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács Anett, Hársfalvi. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
DÁNIA: A. Kristensen – Aagot 6 (4), Möller 1, Haugsted, Anne M. Hansen 2 (1), K. Jörgensen 1, Friis 2. Csere: MILLING (kapus), BARDRUM-LARSEN 4, ELVER 3, SCAGLIONE 3, Halilcevic 3, Östergaard Jensen 3, Thestrup. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 5–6. 15. p.: 8–6. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 34. p.: 18–15. 42. p.: 23–18. 47. p.: 24–22. 50. p.: 26–24. 56. p.: 26–28
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek:  3/3, ill. 8/5

    
1. Dánia

5

5

179–126

+53

10

2. MAGYARORSZÁG

5

3

1

1

145–125

+20

7

3. Románia

5

3

2

164–141

+23

6

4. Japán

5

2

1

2

126–137

–11

5

5. Svájc

5

1

4

118–155

–37

2

6. Szenegál

5

5

107–155

–48

0

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

