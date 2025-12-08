Helena Elver: A magyarok folyamatosan jöttek ránk minden párharcban

A japánok elleni 26–26-os döntetlen után vasárnap teljesen másik arcát mutatta női kézilabda-válogatottunk. Golovin Vlagyimir csapata jól játszott, a második félidőben öt góllal is vezetett, Dániának ezután minden erőfeszítésére szüksége volt, hogy 28–27-re megfordítsa a világbajnoki középdöntős rangadót.

„Nem gondolnám, hogy a magyar válogatott meglepett volna minket, pontosan azt csinálta, amire számítottunk, viszont azt nagyon jól végrehajtotta” – mondta lapunknak Helena Elver, a dánok játékosa. – „Fizikailag nagyon nehéz meccset játszottunk, a magyarok folyamatosan, százszázalékos intenzitással jöttek ránk minden párharcban, legyen szó támadásról vagy védekezésről. Át kellett beszélnünk a dolgokat, hogy mi az az egy-két dolog, amiben változtatnunk kell ahhoz, hogy megfordítsuk az állást.”

A 27 éves győri irányító az első percekben óriási párharcot vívott Simon Petrával, hogy melyikük tudja látványosabb megmozdulásokkal előnybe juttatni csapatát. Nem mellékes, hogy míg Elver le tudott menni a meccs középső szakaszában pihenni és energikusan szállhatott vissza a hajrában, a magyar játékosnak Vámos Petra betegsége miatt szinte végig a pályán kellett lennie. Simon az 52. percig tökéletesen játszott, majd a fáradtság miatt egy-két hibát elkövetett, de ez egy nyolc gólt szerző és négy gólpasszt kiosztó játékosnak nem felróható.