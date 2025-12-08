Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: Szécsi Marcell ismét amerikai egyetemi bajnok lett

Vágólapra másolva!
2025.12.08. 15:43
null
Szécsiék megvédték címüket
Címkék
férfi vízilabda UCLA Szécsi Marcell
A magyar férfi vízilabda-válogatott keretébe meghívott Szécsi Marcell ismét amerikai egyetemi bajnok lett a UCLA (University of California) csapatával.

Az egyesület honlapja alapján a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán fiának csapata hétfőre virradóra az utolsó másodpercben lőtt góllal 11–10-re legyőzte a USC csapatát, ezzel megvédte NCAA-címét.

A UCLA történetének 14. bajnoki elsőségét szerezte meg.

 

férfi vízilabda UCLA Szécsi Marcell
Legfrissebb hírek

Varga Dániel: Bravúr a Panathinaikosz elleni pontszerzés

Vízilabda
2025.12.05. 09:20

Férfi vízi Eurokupa: szolnoki bravúr, zuglói pontszerzés

Vízilabda
2025.12.04. 22:32

Vízilabda: Zalánki Gergő készen áll arra, hogy visszatérjen a válogatottba

Vízilabda
2025.12.01. 14:28

Férfi vízilabda ob I: másodszor nyert az UVSE

Vízilabda
2025.11.15. 13:50

A Szolnok kikapott hazai környezetben a Barcelonától, a BVSC győzött Montenegróban a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.13. 19:18

LA 2028: változik, de még nem végleges a vízilabdatornák lebonyolítása

Vízilabda
2025.11.13. 14:49

Férfi vízilabda KK: nyert és továbbjutott a Honvéd

Vízilabda
2025.11.09. 11:05

Ötméteresekkel nyert otthon a Szeged a Szolnok ellen a férfi vízi ob I-ben

Vízilabda
2025.11.02. 18:43
Ezek is érdekelhetik