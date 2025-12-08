Férfi vízilabda: Szécsi Marcell ismét amerikai egyetemi bajnok lett

A magyar férfi vízilabda-válogatott keretébe meghívott Szécsi Marcell ismét amerikai egyetemi bajnok lett a UCLA (University of California) csapatával.
Az egyesület honlapja alapján a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán fiának csapata hétfőre virradóra az utolsó másodpercben lőtt góllal 11–10-re legyőzte a USC csapatát, ezzel megvédte NCAA-címét.
A UCLA történetének 14. bajnoki elsőségét szerezte meg.
