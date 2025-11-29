Nemzeti Sportrádió

Az írek elleni vereséggel zárta az évet a magyar női labdarúgó-válogatott is

2025.11.29. 15:05
Fotó: valogatott.mlsz.hu
A férfiakhoz hasonlóan az írek elleni 3–2-es vereséggel zárta az évet a magyar női labdarúgó-válogatott is.

 

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója alapján Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese szoros mérkőzést játszott a magasabban jegyzett, A-ligában szereplő Írországgal Marbellán. A mieink góljait a 18 éves Vincze Borbála, valamint Kaján Zsanett szerezte, előbbi első válogatott találatát jegyezte.

Ez a találkozó volt a magyar csapat utolsó mérkőzése a 2026-os világbajnoki selejtezők előtt, amelyben Andorrával, Azerbajdzsánnal és Észak-Macedóniával csap össze a C ligában.

LABDARÚGÁS
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Írország 2–3
A magyar gólszerzők: Vincze, Kaján
 

 

