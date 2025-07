Jön a 40. Magyar Nagydíj! – így kezdődött minden

Rengeteg hihető és kevésbé hihető történet kering arról, hogy miért éppen a Mogyoród környéki, dimbes-dombos területet nézték ki a kelet európai blokk első Formula–1-es versenypályájának felhúzásához, hogy ki tervezte a jellegzetes, kacskaringós vonalvezetést. Városi legendák – ahogy azt a pálya tervezője, a 63 éves Gulácsi Ferenc korábban elárulta a Nemzeti Sportnak. „Többször találkoztunk Ecclestone-nal Budapesten, és mi is jártunk nála Londonban egyeztetésen. De csak néhány perc erejéig került szóba, milyen lesz a vonalvezetés, hogyan fut majd a kanyarok íve, ez ugyanis már akkor is az FIA-ra tartozott. Természetesen már akkor is léteztek szabályok, amelyeket a tervezőnek figyelembe kellett vennie, leginkább biztonsági előírások, de egyáltalán nem annyira szigorúak és szerteágazóak, mint manapság. Leginkább a fekvésből adódó, természetes körülmények alakították a vonalvezetést. Az úgynevezett Három-forrás-völgy nagyon szép volt akkor – és szép ma is. Ahogy a tányér- vagy katlanszerű terület szélén felfutott egy hosszú, rézsűnek tetsző emelkedő, valahogy a természet már adta is a lelátórészt. Szerencsére ezzel a területtel egyik hivatalos szervezetnek sem volt problémája, s viszonylag gyorsan kellett dönteni, úgyhogy ezt választották ki.”