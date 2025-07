Norrist probléma hátráltatta, de szerinte Piastri megérdemelt győzelmet aratott Spában

A heves esőzések és rossz látási viszonyok miatt közel másfél órás csúszással induló spa-francorchamps-i versenyen a második helyről induló Oscar Piastri aratott győzelmet, miután a gördülő rajtot követően sikerült megelőznie a pole pozícióból induló csapattársát, Lando Norrist, majd kitartott a végéig a közepes gumikon. A vb-éllovas a szombati sprintfutamon, illetve a vasárnapi versenyen aratott győzelmének köszönhetően 16 pontra növelte az előnyét a vb-összetettben a mindkétszer mögötte befutó márkatárs előtt.

„Nagyon eseménydús volt. Tisztában voltam vele, hogy a futam első körben nyílik a legjobb lehetőségem arra, hogy nyerjek. Jól gyorsítottam ki az egyes kanyarból, majd a lehető legkevésbé vettem el a gázról a lábam az Eau Rouge-ban. A versenyt ezután nagyon jól az irányításom alatt tartottam. Bár végén szenvedtem, és talán nem a közepes gumi volt a legjobb az utolsó öt-hat körben, nagyrészt kontrolláltam a helyzetet.”

„Szombaton eléggé csalódott voltam, de végül is nem volt olyan rossz a második pozícióból rajtolni. Kicsit sajnáltam, hogy gördülő rajt volt, mert azt hittem, megfoszt egy lehetőségtől, de aztán jól jött ki a kanyarjárat, és sikerült elég közel maradnom. Onnantól tudtam, hogy csak kicsivel kell kevésbé elvennem, mint Lando, és a pályán kell tartom az autót. Egy kicsit eseménydús volt fent a dombon, de betapadtam, és a szélárnyék is a segítségemre volt.”

Bár Norris az elmúlt versenyhétvégéken rendre közeledni tudott Piastrihoz a bajnokságban, a Belgiumban elszenvedett veresége nyomán 16 pontra nőtt a lemaradása. A brit pilóta a teljes mezőnyből egyedüliként váltott kemény keverékre, amikor a pálya már alkalmasnak bizonyult sclick gumik használatára, és abban bízott, hogy a verseny végére előnybe kerülhet, vagy esetleg az ausztrálnak még egyszer ki kell állnia. Ugyan Norris a végén tudott közeledni, ez nem bizonyult elegendőnek, így versenye a rajt utáni pillanatokban pecsételődött meg.

„Oscar egyszerűen jobb munkát végzett a rajtnál, nincs ebben több. Az Eau Rouge-ban kicsivel jobban hajtott, megvolt a szélárnyéka, és elment mellettem. Nincs miért panaszkodnom. A futam elején jobb teljesítményt nyújtott, és ennyi. Azután már nem tehettem semmit. Szerettem volna megnyerni a futamot, de ma Oscar érdemelte meg a győzelmet” – ismerte el a csapattársa teljesítményét, majd amikor arról kérdezték, hogy a kisebb hibák nélkül utolérhette volna-e az ausztrált, nem bocsátkozott részletekbe.

„Ez csak feltételezés. Oscar megérdemelte. Biztos vagyok benne, hogy ő is elkövetett néhány hibát, szóval ha tökéletes versenyt futott volna, akkor esélyem sem lett volna nyerni. Majd visszanézem, mi történt. De így is nagyon örülök a csapatnak, újabb kettős sikert könyvelhettünk el, azt hiszem, hosszú évek után sikerült újra ilyen eredményt elérnünk itt. Megérdemelte a csapat és Oscar is a mai győzelmet – tette hozzá, majd szót ejtett a jövő hétvégén megrendezendő Magyar Nagydíjról is. A brit már várja, hogy Mogyoródon körözzön a mezőny. – Tekintve, hogy milyen eredményeket értem el ott az elmúlt években, Budapest az egyik legjobb hely a számomra, és itt kezdődött el minden. Szóval szép emlékeket őrzök róla, és általában véve jobban is fekszik nekem a pálya, mint a spái.”

„Örülök a mai versenynek, talán kicsit csalódott vagyok, de természetesen már várom a jövő hetet – mondta, majd beszélt az őt hátráltató gondról is. Mint utóbb kiderült, a brit autójában az akkumulátor nem működött a megfelelően, ám szerinte nem ezen múlt a győzelme. – Nem vettem be a legjobban az egyes kanyart, szóval utána kell járnom, mi történt. Kétszer is megcsúsztam a kijáraton, és talán anélkül, nem lettem volna gondban. De végső soron szerintem csak még nagyobb szélárnyékot biztosítottam volna Oscarnak, hogy megelőzzön engem. Mint ahogyan már szombaton is láthattuk, egyszerűen nehéz vezetni az elejétől fogva. Nem azt mondom, hogy én végeztem a legjobb munkát, de úgy fest, ezen a hétvégén lehetetlen volt elől maradni az egyenesben.”

Charles Leclerc megtartotta a harmadik helyét a versenyen, és szezonbeli harmadik dobogós helyezését könyvelhette el a Ferrari színeiben. A monacói a verseny bizonyos részein védekezésre kényszerült Max Verstappennel szemben, de meg tudta őrizni a pozícióját. „Max szinte az egész verseny során két másodpercen belül autózott hozzám képest, szóval egyáltalán nem volt könnyű. Tudtam, hogy az első kör lesz a legnehezebb, mert nem volt annyi tapadásunk, mint a McLareneknek vagy épp Maxnak. Szerencsére elég gyorsan felszáradt a pálya, és utána egészen jó volt a tempó.”

„Max viszont végig ott volt a sarkamban, szóval nagyon elégedett vagyok, hogy sikerült megtartanunk a harmadik pozíciót. Nagy volt a nyomás, különösen ilyen körülmények között. A verseny egy bizonyos pontján mondtam is a versenymérnökömnek, hogy hagyjon békén. Nyilván próbált információkkal ellátni, néha szükségem volt rá, máskor nem.”

BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.415 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 20.185 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 21.731 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 34.863 mp h. 6. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 39.926 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 40.679 mp h. 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 52.033 mp h. 9. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 56.434 mp h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 16. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 17. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 18. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 20. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h.

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 6 11 16 266 2. Lando Norris 4 11 15 250 3. Max Verstappen 2 5 14 185 4. George Russell 1 5 14 157 5. Charles Leclerc – 5 13 139 6. Lewis Hamilton – – 14 109 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 8 63 8. Alexander Albon – – 9 54 9. Nico Hülkenberg – 1 5 37 10. Esteban Ocon – – 6 27 11. Isack Hadjar – – 6 22 12. Pierre Gasly – – 5 20 13. Lance Stroll – – 4 20 14. Liam Lawson – – 3 16 15. Fernando Alonso – – 4 16 16. Carlos Sainz – – 7 16 17. Cunoda Juki – – 5 10 18. Oliver Bearman – – 4 8 19. Gabriel Bortoleto – – 2 6