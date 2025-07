Különleges programok és vendégek a 40. F1-es Magyar Nagydíj hetében

A vasárnapi spa-francorchamps-i verseny után az F1-es csapatok kamionjai hamar Magyarország felé vették az irányt, hogy a hétvégén már a jubileumi 40. Magyar Nagydíjon csaphasson össze a legjobbak mezőnye. Bár hétfő délelőtt még viszonylag üres volt a kiszélesített hungaroringi paddock (csak a Red Bull, az F1 és az FIA motorhome-ja állt), az esti órákban már jobban beindul majd a nyüzsgés, a következő napokban pedig az istállók teljesen birokba veszik a vadonatúj területet.

De nemcsak a garázsok mögötti terület szolgáltat majd látványosságot a mezőnynek, hanem a monumentális főépület, valamint a grandiózus főlelátó is, amelynek tetején hétfőn a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt tájékoztatta a sajtó képviselőit az előkészületekről és a legfontosabb tudnivalókról. Azt már korábban elárulták, különleges vendégek érkezése várható a 40. versenyhétvégére, és most az is kiderült, kik lesznek ők.

„Nagyon örülünk, hogy Bernie Ecclestone elfogadta a meghívásunkat – mondta Gyulay Zsolt. – Itt lesz velünk frissen, fiatalosan, kilencvenöt évesen. Ő hozta ide az F1-et és továbbra is szeret minket. De eljön hozzánk Thierry Boutsen is, Nigel Mansell pedig videóüzenetet küldött, valamint a kézlenyomatát. Hozzá is kapcsolódik az egyik szurkolói akciónk, hiszen róla nevezzük el a négyes kanyart, a többi kanyarnévre pedig a szurkolók tehetnek majd javaslatot, és ezt követően egy szakmai zsűri dönt.”

A Magyar Nagydíj szervezői minden eddiginél jobban igyekeznek bevonni a rajongókat az F1-es forgatagba, akik nemcsak a Hungaroringen, hanem Budapesten belül is tematikus játékokkal, érdekességekkel találkozhatnak.

„A fővárosban is lesznek aktivitások, Budapest több pontján próbáljuk láttatni a negyvenedik nagydíjat – mondta Gyulay Zsolt. – Úgy látjuk, más városok jobban kihasználják az F1-ben rejlő potenciált, ezért mi is régóta ostromoljuk a fővárost, és most nagyobb volt a fogadókészség arra, hogy használja az F1-es brandet. Kitaláltunk egy fényfestést a Margit-sziget szökőkútjához, ahol az F1 himnuszára minden este megelevenedik az eddigi 39 verseny győztesének képe. De lesz egy installáció a Hősök terén is, a Lánchídon és a Kacsóh Pongrác úti felüljárón pedig F1-es zászlók hirdetik a nagydíjat. A város különböző helyein QR-kódokat is elrejtettünk a nagydíj tiszteletére, így egyfajta kincskeresős játékot lehet játszani. A helyszínen a negyvenedik verseny apropóján negyven szék szék alá rejtettünk el vouchereket, melyeket boxutca-látogatásra lehet beváltani.”

A szurkolók a teljesen megújult, 10 ezer négyzetméteres közösségi teret is birtokba vehetik a hétvégén, de az ünnepi akciókból a főszereplők sem akarnak kimaradni: a versenyzők a paddockban igazi mesterektől tanulhatják meg a párbajtőrvívás alapjait, és megmutathatják azt is, melyikük tudja gyorsabban kirakni a Rubik-kockát. A garázsok mögötti területen az egyik csapat még palacsintasütési tudományát is meg fogja villantani.

A teljes megújuláson átesett Hungaroring tehát felkészült a 40. Magyar Nagydíj mezőnyének fogadására, és arra, hogy a szurkolóknak is emlékezetessé tegye a jubileumi versenyhétvégét. Jegyek még korlátozott számban elérhetők péntekre és szombatra, vasárnapra viszont az összes belépő elkelt, így a korábbi évekhez hasonlóan telt hát előtt rendezik meg a futamot.