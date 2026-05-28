Négy Crystal Palace-játékos került be a Konferencialiga-idény álomcsapatába

A 28 éves, 83-szoros szenegáli válogatott Ismaila Sarr kilenc góljával a sorozat gólkirályaként zárt, és a 139.1 kilométeres futómennyiségével is a legjobb lett a Konferencialiga 2025–2026-os mezőnyében.

A dél-londoniak soraiból Sarr mellett a kapus Dean Henderson, a védő Maxence Lacroix és a középpályás Adam Wharton is befért az álomcsapatba. A döntő másik résztvevője, a Rayo Vallecano három játékossal képviselteti magát, az AZ, a Samsunspor, a Sahtar Doneck és a Strasbourg eggyel-eggyel.

Mint ismert, a döntőt szerda este játszották le Lipcsében, és a Palace Jean-Philippe Mateta góljával 1–0-ra győzött.

Az UEFA technikai bizottsága az idény felfedezettjét is megnevezte: az AZ Alkmaar 20 éves holland középpályása, Kees Smit többek között öt gólpasszával érdemelte ki az elismerést (és a tagságot a fenti álomcsapatban). Smit tagja volt az ifjúsági BL-győztes AZ-nek 2023-ban, majd a 2025-ös U19-es Európa-bajnokságról nemcsak az aranyérmet vihette haza, hanem a legjobb játékost és a gólkirályt megillető trófeákat is.