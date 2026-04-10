Tényleg Varga és Jovics párosa az AEK Athén legnagyobb problémája?
A Sport24 pénteken megjelent véleménycikke szerint a Luka Jovics, Varga Barnabás duó inkább szemlélője, mint aktív résztvevője a felállt védelem elleni játéknak: nem tudnak együttműködni, ami akkor különösen látványos, amikor a szerb csatárnak egyébként sincs jó napja. Azt viszont nem vitatja az írás, hogy rögzített szituációkban mindketten nagyon veszélyesek a tizenhatoson belül.
A magyar játékos tipikus befejező, az AEK nem azért fizetett ki érte hatalmas összeget, hogy szervezze a játékot, hanem a gólszerzésért. Amikor azonban a labda nem jut el megfelelően a lábára vagy a fejére, akkor Varga egyszerűen rövidzárlatot kap
– fogalmazott a Sport24.
A portál szerint Jovics a Rayo Vallecano ellen különösen rosszul játszott, míg Varga veszélyt tudott teremteni az egyetlen igazán jó átadásból, ami felé érkezett.
Érdekesség, hogy a Sport24 abban lát esélyt az AEK Athén támadójátékának fejlődésére, hogy Jovicsra a jövő heti visszavágón eltiltás miatt nem számíthat Marko Nikolics, így a Videoton FC Fehérvár egykori vezetőedzőjének nem csak az eredményből következően kell valami újat kitalálnia.
A cikk szerint az AEK-nek akkor lehet az eddiginél több esélye gólszerzésre, ha a játékot Aboubakary Koita szervezi, Vargát pedig elsősorban a román válogatott Razvan Marin keresi beívelésekkel, hosszú labdákkal.
A Football Meets Data athéni továbbjutásra 5.5 százalék esélyt lát.
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3–0 (Ahomas 2., U. López 45+2., Palazón 74. – 11-esből)