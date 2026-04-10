Tényleg Varga és Jovics párosa az AEK Athén legnagyobb problémája?

A Sport24 pénteken megjelent véleménycikke szerint a Luka Jovics, Varga Barnabás duó inkább szemlélője, mint aktív résztvevője a felállt védelem elleni játéknak: nem tudnak együttműködni, ami akkor különösen látványos, amikor a szerb csatárnak egyébként sincs jó napja. Azt viszont nem vitatja az írás, hogy rögzített szituációkban mindketten nagyon veszélyesek a tizenhatoson belül.

Varga 15 mérkőzésen hat gólnál és két előkészítésnél jár az AEK színeiben (Fotó: Getty Images)

A magyar játékos tipikus befejező, az AEK nem azért fizetett ki érte hatalmas összeget, hogy szervezze a játékot, hanem a gólszerzésért. Amikor azonban a labda nem jut el megfelelően a lábára vagy a fejére, akkor Varga egyszerűen rövidzárlatot kap

– fogalmazott a Sport24.

A portál szerint Jovics a Rayo Vallecano ellen különösen rosszul játszott, míg Varga veszélyt tudott teremteni az egyetlen igazán jó átadásból, ami felé érkezett.