Tényleg Varga és Jovics párosa az AEK Athén legnagyobb problémája?

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.04.10. 11:10
Jövő héten kiderülhet, hogy Luka Jovics nélkül többször kerül-e helyzetbe Varga Barnabás (Fotó: Getty Images)
Kisebb csoda kellene a Varga Barnabást soraiban tudó AEK Athén továbbjutásához a Konferencialigában, ugyanis Marko Nikolics csapata háromgólos vereséget szenvedett a Rayo Vallecanótól a negyeddöntő első mérkőzésén. A görög Sport24 szerint az athéniaknál nem működik elég hatékonyan a magyar válogatott csatár és Luka Jovics párosa, a visszavágón így éppen az jelenthet némi reményt, hogy a szerb támadó eltiltás miatt nem léphet pályára.

A Sport24 pénteken megjelent véleménycikke szerint a Luka Jovics, Varga Barnabás duó inkább szemlélője, mint aktív résztvevője a felállt védelem elleni játéknak: nem tudnak együttműködni, ami akkor különösen látványos, amikor a szerb csatárnak egyébként sincs jó napja. Azt viszont nem vitatja az írás, hogy rögzített szituációkban mindketten nagyon veszélyesek a tizenhatoson belül.

Varga 15 mérkőzésen hat gólnál és két előkészítésnél jár az AEK színeiben (Fotó: Getty Images)

A magyar játékos tipikus befejező, az AEK nem azért fizetett ki érte hatalmas összeget, hogy szervezze a játékot, hanem a gólszerzésért. Amikor azonban a labda nem jut el megfelelően a lábára vagy a fejére, akkor Varga egyszerűen rövidzárlatot kap

– fogalmazott a Sport24.

A portál szerint Jovics a Rayo Vallecano ellen különösen rosszul játszott, míg Varga veszélyt tudott teremteni az egyetlen igazán jó átadásból, ami felé érkezett.

Európa-konferencialiga
14 órája

Bejött Inigo Pérez meccsterve, a Rayo három gólt rámolt be Vargáéknak a Kl-ben

A magyar csatár egy veszélyes fejesig jutott, az AEK nehéz helyzetből várja a visszavágót.

Érdekesség, hogy a Sport24 abban lát esélyt az AEK Athén támadójátékának fejlődésére, hogy Jovicsra a jövő heti visszavágón eltiltás miatt nem számíthat Marko Nikolics, így a Videoton FC Fehérvár egykori vezetőedzőjének nem csak az eredményből következően kell valami újat kitalálnia.

A cikk szerint az AEK-nek akkor lehet az eddiginél több esélye gólszerzésre, ha a játékot Aboubakary Koita szervezi, Vargát pedig elsősorban a román válogatott Razvan Marin keresi beívelésekkel, hosszú labdákkal.

A Football Meets Data athéni továbbjutásra 5.5 százalék esélyt lát.

KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3–0 (Ahomas 2., U. López 45+2., Palazón 74. – 11-esből)

Luka Jovics Konferencialiga Varga Barnabás Rayo Vallecano AEK Athén
Legfrissebb hírek

A Palace, a Mainz és a Sahtar is kapott gól nélkül nyert pályaválasztóként a Kl-ben

Európa-konferencialiga
12 órája

Bejött Inigo Pérez meccsterve, a Rayo három gólt rámolt be Vargáéknak a Kl-ben

Európa-konferencialiga
14 órája

Madridban is sokat érhet Varga Barnabás gólérzékenysége

Európa-konferencialiga
Tegnap, 8:46

Kovács Bendegúz bekerült az AZ Alkmaar Kl-negyeddöntős keretébe a Sahtar Doneck ellen

Légiósok
2026.04.08. 17:56

Nagyot lépett a görög bajnoki cím felé Varga Barnabás csapata

Légiósok
2026.04.06. 12:16

Az Elche legyőzésével hangolt a Vargáék elleni Kl-meccsre a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.04.03. 22:54

Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Magyar válogatott
2026.03.28. 11:30

Varga Barnabás nem játszhat a szlovénok és a görögök ellen – hivatalos

Magyar válogatott
2026.03.27. 13:55
Ezek is érdekelhetik