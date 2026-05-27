Konferencialiga: szurkolói összecsapások Lipcsében
Az esti labdarúgó Konferencialiga-döntőre készülő Crystal Palace és Rayo Vallecano szurkolói összecsaptak Lipcsében – közölte szerdán a német rendőrség.
A spanyol Rayo Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja az angol Crystal Palace szurkolóira támadt, akik a belvárosban éttermek előtt ültek, és üvegekkel, söröspoharakkal, székekkel dobálták meg őket. Egy másik incidensben is közbeavatkozott a rendőrség, amikor körülbelül 60 Palace-drukker provokálta a spanyolokat.
A hatóságok tájékoztatása szerint két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
A harmadik számú európai kupasorozat történetének ötödik fináléját szerdán 21 órától Lipcsében rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.
