Konferencialiga: szurkolói összecsapások Lipcsében

A spanyol Rayo Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja az angol Crystal Palace szurkolóira támadt, akik a belvárosban éttermek előtt ültek, és üvegekkel, söröspoharakkal, székekkel dobálták meg őket. Egy másik incidensben is közbeavatkozott a rendőrség, amikor körülbelül 60 Palace-drukker provokálta a spanyolokat.

🇩🇪💥 The troubles have started in Leipzig, ahead of tomorrow's Conference League final between Crystal Palace & Rayo Vallecano 👀 pic.twitter.com/n1fVu0G2jl — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

A hatóságok tájékoztatása szerint két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A harmadik számú európai kupasorozat történetének ötödik fináléját szerdán 21 órától Lipcsében rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!