Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga: szurkolói összecsapások Lipcsében

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.05.27. 11:35
null
A lipcsei rendőröknek már munkát adtak a Rayo és a Crystal Palace szurkolói a szerda esti Konferencialiga-döntő előtt (Fotó: AFO)
Címkék
Crystal Palace Konferencialiga Rayo Vallecano
Az esti labdarúgó Konferencialiga-döntőre készülő Crystal Palace és Rayo Vallecano szurkolói összecsaptak Lipcsében – közölte szerdán a német rendőrség.

 

A spanyol Rayo Vallecano drukkereinek mintegy 300 fős csoportja az angol Crystal Palace szurkolóira támadt, akik a belvárosban éttermek előtt ültek, és üvegekkel, söröspoharakkal, székekkel dobálták meg őket. Egy másik incidensben is közbeavatkozott a rendőrség, amikor körülbelül 60 Palace-drukker provokálta a spanyolokat.

A hatóságok tájékoztatása szerint két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A harmadik számú európai kupasorozat történetének ötödik fináléját szerdán 21 órától Lipcsében rendezik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

KONFERENCIALIGA
DÖNTŐ
21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

 

 

Crystal Palace Konferencialiga Rayo Vallecano
Legfrissebb hírek

Győzelemmel hangolt a BL-döntőre az angol bajnok Arsenal

Angol labdarúgás
2026.05.24. 19:02

Premier League: Liverpoolban verte meg az Evertont a Sunderland, óriási bajban a West Ham

Angol labdarúgás
2026.05.17. 20:30

Nem bírt egymással a Rayo és a Valencia, döntetlen a Girona–Real Sociedadon is

Spanyol labdarúgás
2026.05.14. 22:06

2027-től a Sport TV közvetíti a Konferencialiga és az Európa-liga meccseit

Európa-liga
2026.05.14. 14:43

„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

Angol labdarúgás
2026.05.14. 11:34

Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

Angol labdarúgás
2026.05.13. 22:53

La Liga: kései gólokkal ikszelt egymással a Rayo és a Girona

Spanyol labdarúgás
2026.05.11. 23:04

Unai Emery hatodjára döntős, ötödször nyerhet az El-ben, de egész Európát uralják a spanyol vezetőedzők

Bajnokok Ligája
2026.05.08. 14:18
Ezek is érdekelhetik