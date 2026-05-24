Győzelemmel hangolt a BL-döntőre az angol bajnok Arsenal

Már biztos aranyérmesként készült az angol élvonalbeli bajnokság záró fordulójára az Arsenal. Mikel Arteta vezetőedző ezt ki is használta arra, hogy pihentesse legnagyobb sztárjait, illetve tűzben tartsa kiegészítő játékosait kevesebb mint egy héttel a Bajnokok Ligája budapesti döntője (Puskás Aréna) előtt.

Max Dowman 16 évesen és 144 naposan a Premier League történetének legfiatalabb kezdőtizenegybe nevezett játékosa lett.

Az „ágyúsok” első gólját a két brazil, Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus hozták össze a 42. percben: előbbi a gólpassz, utóbbié a találat lett. A fordulást követően az angol válogatott világbajnoki keretébe bekerült Noni Madueke köszönt be, amire a Crystal Palace-nak Jean-Philippe Mateta révén volt válasza a hajrában.

A Selhurst Park közönsége Oliver Glasner sikeredzőtől búcsúzott, aki szerdán újabb trófeát, Konferencialigát nyerhet a csapattal.

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)

Liverpool FC–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.)

Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.)

Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. A. Armstrong 5. – 11-esből)

Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)

Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., Watkins 47., 61.)

Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)

Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)

Kiállítva: W. Fofana (62., Chelsea)

Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)

West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)