Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel hangolt a BL-döntőre az angol bajnok Arsenal

R. D. P.R. D. P.
2026.05.24. 19:02
null
Önbizalomtól duzzadva készülhetnek a budapesti BL-döntőre az Arsenal játékosai (Fotó: Getty Images)
Címkék
Crystal Palace Arsenal Premier League
Sikerrel zárta a Premier League 2025–2026-os idényét a bajnok Arsenal, amely vasárnap a Crystal Palace otthonában gyűjtötte be a három pontot.

Már biztos aranyérmesként készült az angol élvonalbeli bajnokság záró fordulójára az Arsenal. Mikel Arteta vezetőedző ezt ki is használta arra, hogy pihentesse legnagyobb sztárjait, illetve tűzben tartsa kiegészítő játékosait kevesebb mint egy héttel a Bajnokok Ligája budapesti döntője (Puskás Aréna) előtt.

Max Dowman 16 évesen és 144 naposan a Premier League történetének legfiatalabb kezdőtizenegybe nevezett játékosa lett.

Az „ágyúsok” első gólját a két brazil, Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus hozták össze a 42. percben: előbbi a gólpassz, utóbbié a találat lett. A fordulást követően az angol válogatott világbajnoki keretébe bekerült Noni Madueke köszönt be, amire a Crystal Palace-nak Jean-Philippe Mateta révén volt válasza a hajrában.

A Selhurst Park közönsége Oliver Glasner sikeredzőtől búcsúzott, aki szerdán újabb trófeát, Konferencialigát nyerhet a csapattal.

ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.)
Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.) 
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. A. Armstrong 5. – 11-esből)
Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., Watkins 47., 61.)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)
Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)
Kiállítva: W. Fofana (62., Chelsea)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)
West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)

   
A PL VÉGEREDMÉNYEM

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal38

26

7

5

71–27

+44

85

  2. Manchester City38

23

9

6

77–35

+42

78

  3. Manchester United38

20

11

7

69–50

+19

71

  4. Aston Villa38

19

8

11

56–49

+7

65

  5. Liverpool381791263–53+1060
  6. Bournemouth381318758–54+457
  7. Sunderland3814121242–48–655
  8. Brighton & Hove Albion3814111352–46+653
  9. Brentford3814111355–52+353
10. Chelsea3814101458–52+652
11. Fulham381571647–51–452
12. Newcastle381471753–55–249
13. Everton3813101547–50–349
14. Leeds United3811141349–56–747
15. Crystal Palace3811121541–51–1045
16. Nottingham Forest3811111648–51–344
17. Tottenham3810111748–57–941
18. West Ham381091946–65–1939
19. Burnley384102438–75–3722
20. Wolverhampton383112427–68–4120
Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton.

 

 

Crystal Palace Arsenal Premier League
Legfrissebb hírek

Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, bennmaradt a Tottenham

Angol labdarúgás
20 perce

Szalah gólpasszal zárta le liverpooli pályafutását, a „vörösök” döntetlennel harcolták ki a BL-indulás jogát

Angol labdarúgás
31 perce

Az MU adja a Premier League-idény legjobb játékosát

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:54

„Nincs annál felemelőbb, mint amikor elismerik a munkádat” – Szalah érzelmes videóban búcsúzik

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:27

Szoboszlai Dominik: Most az egyéni elismerések jöttek, de az összeset elcseréltem volna egy kupára

Angol labdarúgás
2026.05.22. 21:44

Juhász Roland: A világsztároknak is nagy élmény lesz a Puskás Arénában játszani

Bajnokok Ligája
2026.05.22. 18:15

Pep Guardiola távozik a Manchester City menedzseri posztjáról – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.22. 12:21

Michael Carrick marad a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.05.22. 12:12
Ezek is érdekelhetik