„Csakis az ETO Stadionban!” – üzentek a győriek a Kl-selejtezős rájátszásról

2025.08.15. 14:34
Fotó: Kovács Péter
Az ETO FC közösségi oldalán megnyugtatta szurkolóit, hogy a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában is saját stadionjában lép pályára a csapat a hazai mérkőzésen – a fű gombás fertőzésének ellenére.

A Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid Wiennel találkozik az ETO FC, amelynek pályája gombás fertőzés miatt gyenge minőségű volt a csütörtöki, AIK elleni visszavágón. A klub közleményében ígéretet tett arra, hogy elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét szolgáló munkálatokat, pénteken pedig a következőket írta Facebook-oldalán:

Töltsük meg az ETO Stadiont! Augusztus 21-én este újraélhetjük az eufóriát, amelyet az AIK Stockholm ellen megtapasztalt az ETO-közösség. Csakis Győrben, csakis az ETO Stadionban!


Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja szerint az első mérkőzés és az augusztus 28-i visszavágó is 19 órakor kezdődik.

A két mérkőzés között esedékes, Kazincbarcika elleni magyar bajnokiját decemberre halasztotta az ETO a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint.

Európa-konferencialiga
18 órája

Bravúr a Rába partján – Thury Gábor jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Borbély Balázs egyre karakteresebb együttest kovácsol Győrben.

 

