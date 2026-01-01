A Négysáncverseny második állomásán is Domen Prevc nyert
A szlovén sportoló sikeréhez ezúttal sem férhetett kétség, mindkét sorozatban 140 méter fölé került, az elsőben 143, a másodikban 141 métert ért el.
A 22 ezer néző előtt megrendezett németországi verseny második és harmadik helyét két osztrák síugró, Jan Hörl és Stephan Embacher szerezte meg.
A szlovén Timi Zajcot, akit az első viadalon utólag zártak ki a második helyről szabálytalan felszerelése miatt, ezúttal már a rajt előtt diszkvalifikálták hasonló indokkal.
Prevc toronymagas favoritként kezdte a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a rajt előtti világkupákon ötször győzött és egyszer második lett. Szlovén sportoló eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast. Mind a négy állomáson diadalmaskodva győzni eddig csupán hárman – a német Sven Hannawald (2002), a lengyel Kamil Stoch (2018) és a japán Kobajasi Rjoju (2019) – tudtak.
Négysáncverseny: Domen Prevc fölényesen nyerte az első állomást
A mezőny most átköltözik Ausztriába, vasárnap Innsbruckban, két nappal később pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.
SÍUGRÁS, NÉGYSÁNCVERSENY
2. ÁLLOMÁS, GARMISCH-PARTENKIRCHEN
1. Domen Prevc (szlovén) 303.1 pont (143 m/141 m)
2. Jan Hörl (osztrák) 287.7 (141/131.5)
3. Stephan Embacher (osztrák) 287.1 (134/141.5)
A Négysáncverseny állása 2 forduló után: 1. Prevc 619.8 pont, 2. Hörl 584.8, 3. Embacher 578.3