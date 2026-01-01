A Négysáncverseny második állomásán is Domen Prevc nyert

A szlovén sportoló sikeréhez ezúttal sem férhetett kétség, mindkét sorozatban 140 méter fölé került, az elsőben 143, a másodikban 141 métert ért el.

A 22 ezer néző előtt megrendezett németországi verseny második és harmadik helyét két osztrák síugró, Jan Hörl és Stephan Embacher szerezte meg.

A szlovén Timi Zajcot, akit az első viadalon utólag zártak ki a második helyről szabálytalan felszerelése miatt, ezúttal már a rajt előtt diszkvalifikálták hasonló indokkal.

Prevc toronymagas favoritként kezdte a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a rajt előtti világkupákon ötször győzött és egyszer második lett. Szlovén sportoló eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast. Mind a négy állomáson diadalmaskodva győzni eddig csupán hárman – a német Sven Hannawald (2002), a lengyel Kamil Stoch (2018) és a japán Kobajasi Rjoju (2019) – tudtak.