Kosárlabda: ők voltak a férfi NB I legjobb fiataljai az őszi szezonban

1. HŐGYE PATRIK (2005, DEAC)

A pontszerzés, illetve az összhatékonyság (VAL-mutató) terén is a debreceni Hőgye Patrik vitte a prímet az utánpótláskorúak közül az őszi idényben. A 20 éves irányító-hátvéd a DEAC alapemberévé nőtte ki magát, és a korábbiakhoz jócskán megnövekedett játékidejét (19,5 perc meccsenként) rendkívül produktívan használja fel. Tizenegy meccsen eddig 9,8 pontot, 3,7 lepattanót, 1,6 szerzett labdát és 12,5-ös teljesítményindexet átlagolt fordulónként.

A labdaszerzésben a kilencedik legjobb a felnőttélvonal teljes mezőnyében.

Emellett nagy erőssége a kinti dobás is; nagyszerűen, 48 százalékkal értékesíti a hárompontosokat. Hat alkalommal is tíz pont felett zárt, sőt

az Oroszlány elleni 21 pontjával és 14 lepattanójával a hatodik játéknapon a forduló válogatottjába is bekerült.

2. LUKÁCSI GÁBOR (2007, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

A második helyet a pécsiek juniorkorú ígérete, Lukácsi Gábor érdemelte ki nálunk, aki 18 esztendősen már többször is megvillant a szezonban. Pillanatnyilag ő az A-csoport legtöbbet játszó (20,2 perc) korosztályos játékosa, de az irányító az esetek többségében jól is tud élni a lehetőséggel.

A Kecskemét ellen például meg sem állt 20 pontig, közte hat hárompontossal

– ezzel a teljesítménnyel olyan tettet hajtott végre, amelyre ezt megelőzően régen volt már képes magyar fiatal az első osztályban. A karriercsúcsot jelentő húszpontos teljesítmény mellett is akadtak kiemelkedői meccsei:

például a DEAC ellen 14, míg legutóbb a Körmend ellen 18 pontot hintett be.

Az U20-as válogatott Lukácsinak is az egyik legfontosabb fegyvere a hatékony tripladobás (47 százalék), ami pedig külön kiemelendő, hogy ifjú kora nem szórja el a labdákat (csupán 0,8 eladott labda meccsenként).

3. FLASÁR ZALÁN (2007, SOPRON KC)

A képzeletbeli dobogónk harmadik fokára Lukácsi kortársa, a szintén még csak 18 éves Flasár Zalán fért fel. A soproniak centerreménysége is óriási fejlődésen ment keresztül az előző évadhoz képest, amit jól jelez, hogy a játékideje, a szerzett pontjai és lepattanói is csaknem megháromszorozódott a 2024-25-ös bajnokságban hozott számaival összehasonlítva. Mind a 14 meccsen pályára lépett eddig, s ezeken 5,8 pontot és 3,6 lepattanót tett bele a közösbe, méghozzá kiemelkedőnek számító, 59 százalékos dobáshatékonyság mellett. A szezonbeli legjobbját a Honvéd ellen nyújtotta, amikor is 11 pontig, 7 lepattanóig, 6 kiharcolt faultig és 1 blokkig jutott.

Az egyre javuló formájára Gaspern Okorn szövetségi kapitány is felfigyelt, és meg is hívta Flasárt a felnőttválogatott novemberi összetartására a vb-selejtezők előtt.

4. SZŐKE BÁLINT (2005, KOMÉTA-KVGY KAPOSVÁRI KK)

Az első három pozícióról ugyan lemaradt, de a top ötben mindenképpen helye van Szőke Bálintnak (20) is, aki az újoncként remeklő és negyedik helyen álló Kaposvárban jut viszonylag sok játéklehetőséghez. Tizenhét perc alatt 2,6 pontot, 3,3 lepattanót és 1,3 asszisztot jegyez mérkőzésenként.

5. RADÓ ÁDÁM (2005, ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD)

Rangsorunkat a Honvéd fiataljával, Radó Ádámmal (21) zárjuk, aki az évad eleji minimális szerepéhez képest mostanra stabil játékosává vált a remek formát futó Honvédnak. A 204 centis magasember legjobbját a Zalaegerszeg otthonában teljesítette, ahol 12 ponttal és 4 lepattanóval végzett; összességében 3,5 pontot és 4,8-as VAL-mutatót átlagolt az ősszel.

(Kiemelt képen balról: Hőgye Patrik, Lukácsi Gábor és Flasár Zalán Forrás: DEAC, NKA Universitas Pécs és Sopron KC)