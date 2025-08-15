NB I: halaszt a Kl-selejtező rájátszásába jutó ETO; ekkor játsszák a DVSC–FTC meccset a 6. fordulóban

Mint ismert, amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat playoffköréig eljut, akkor „a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be”. Ennek megfelelően járt el a korábban FTC, és így tett a csütörtökön a Kl-selejtező rájátszásába jutó ETO FC is, amely elhalasztotta az 5. fordulóban a kazincbarcikai vendégjátékát. A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a versenybizottság – akárcsak korábban az FTC esetében.

A 6. forduló pénteken kezdődik a Paks–Kazincbarcika mérkőzéssel, míg szombat este az NB I egyik legpatinásabb párharcára, a 230. Újpest–MTK bajnokira kerül sor. A forduló rangadóját vasárnap este a Nagyerdei Stadionban rendezik meg, a jelenlegi harmadik helyezett Debrecen a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja.

NB I, 2025–2026

A HALASZTÁSOK UTÁN ÍGY NÉZ KI AZ 5. FORDULÓ

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 23., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

December 3., szerda

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A 6. FORDULÓ MENETRENDJE

Augusztus 29., péntek

20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 30., szombat

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!