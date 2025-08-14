Bravúr a Rába partján – Thury Gábor jegyzete

AZ ETO FC 2–0-s győzelemmel továbbjutott, ehhez a Paks 2–1-es sikere nem bizonyult elégnek. Ennyiben summázható labdarúgó-kupacsapataink csütörtöki szereplése.

Valljuk be, a Konferencialiga 3. fordulójának magyar vonatkozású visszavágói előtt a Győrnek a svéd AIK-tól elszenvedett 2–1-es vereséget követően adtunk némi esélyt, ám a Paks eperjesi 3–0-s zakója az ukrán Zsitomirtól sanszot sem igen adott. Csupán a mondásban bízhattunk: a remény hal meg utoljára…

No meg abban, a paksi futballisták kijelentették, mindenképpen nyerni szeretnének.

Nos, ehhez képest a szünetre az ETO behozta hátrányát, Pakson pedig 1–0-ra vezetett a hazai együttes. S alig telt el a második félidőből néhány perc, Tóth Barna egygólosra dolgozta le a hátrányt, Győrben Samuel Petrás kivédte a svédek tizenegyesét. Nem sokkal ezt követően Csongvai Áron szerencsétlen labdaérintését követően már továbbjutásra álltak a győriek. Talán ennyiből is kiderül, mennyire izgalmasan alakultak a revansok, csapataink presztízskérdést csináltak a győzelemből, s mondjuk ki, a megalázó háromgólos vereség, továbbá a győriek Stockholmban a svéd bajnoki bronzérmes ellen mutatott – legalábbis az első félidőben – megszeppent futballja után ez minimum elvárás volt a szurkolók részéről is. Annak ellenére, hogy az AIK minden tekintetben magasabbra, többre értékelt együttes.

A Paks nem itthon vesztette el a továbbjutási esélyét, de Bognár György csapata legalább nyert 2–1-re. Ne hallgassuk el az ETO FC megalkuvást nem ismerő taktikáját, a vezetőedző Borbély Balázs egyre karakteresebb együttest kovácsol Győrben. A nemzetközi kupák harmadik fordulójából a Ferencváros és az ETO továbbjutott a rájátszáskörbe, az FTC-nek még minden esélye megvan a Bajnokok Ligája alapszakaszára is.

Örvendetes, hogy a magyar kupacsapatok visszavágón szerzett hét gólja közül – leszámítva Csongvai Áron öngólját… – ötöt magyar játékos (Varga Barnabás kettőt, Szalai Gábor, Szabó János, Tóth Barna) ért el, ez pedig finoman fogalmazva is figyelemre méltó.

Bizakodással várjuk a rájátszáskört.

Soha rosszabbat!

